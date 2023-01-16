«Восхищен отвагой и мужеством этих людей»: Певец SHAMAN с оглушительным успехом выступил на Донбассе

Фото - Татьяна Володовская

Певец SHAMAN сделал то, чего от него так долго ждали — в рамках сольного тура по городам России дал благотворительные концерты в Новороссии и на Донбассе. В Мариуполе и Луганске публика его встречали овациями.

— Восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов, — признался артист. — Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма, отстоявших свое право говорить «Я — русский». И мы обязательно увидимся с ними еще!

Фото - Татьяна Володовская

Во время концертов SHAMAN, конечно, исполнил любимые миллионами россиян хиты — «Встанем», «Я русский», а еще гимн России в авторской аранжировке. Как считает музыкант, именно во время донбасских концертов эти композиции наполнились особым смыслом.

— Нашей встречи я ждал долго, — пояснил вокалист. — Знал, что меня тоже очень ждут. И примут как родного. Потому что здесь — я дома. В России. Моя команда приложила максимум усилий для того, чтобы концертное шоу в Мариуполе и Луганске запомнилось всем надолго и стало ярким началом этого года.

После выступлений певца не отпускали: более часа он раздавал автографы, фотографировался с поклонниками и записывал видеоприветы для бойцов на передовой.

Фото - Татьяна Володовская

Кроме того, после поездки SHAMAN решил выпустить новый трек, который записал прямо там, на Донбассе. В запись войдут голоса военнослужащих, а также местных жителей. В Луганске он заехал с подарками в воинскую часть, а еще посетил военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, где провел творческий вечер для раненых бойцов и медперсонала. Певец подарил им гитары с автографом и фирменный мерч «Я русский».

Фото - Татьяна Володовская

До того SHAMAN присоединился к акции Минобороны РФ «Лучшим воинам Мира» и спел для участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в 1586 военном клиническом госпитале Подольска.

Фото - Татьяна Володовская

А до этого стал почетным гостем 105-летия Московского высшего общевойскового командного училища, выпускники которого сразу после юбилейного концерта отправились на фронт.

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