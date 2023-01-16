Пласидо Доминго вновь обвинили в сексуальных домогательствах

Обвинения прозвучали в эфире одной из телепрограмм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оперная певица, личность которой пока не раскрывается, обвинила в сексуальных домогательствах испанского исполнителя Пласидо Доминго. Обвинения прозвучали в эфире одной из телепрограмм.

Женщина рассказала, что сначала Доминго пытался поцеловать её, а при следующей встрече попросил разрешения сунуть руки в задние карманы ее брюк. А оба этих инцидента якобы произошли в начале 2000-х годов.

Тогда она почему-то не стала об этом рассказывать правоохранительным органам или руководителям театра.

Это уже не первая аналогичная жалоба на Доминго. Ранее около 20 женщин выдвинули подобные обвинения. Они говорят, что певец позволял себе трогать и целовать их, приглашать на свидания и звонить по ночам, а отказы негативно влияли на карьеру певиц.

Пресс-секретарь певца называет всё происходящее попыткой испортить репутацию Доминго, сам 81-летний исполнитель отвергает все обвинения.

Пласидо Доминго - знаменитый оперный певец. Девять раз он получал музыкальную премию Grammy. За время своей карьеры он принял участие более чем в 3500 представлений, более 300 раз выступил в качестве дирижёра, исполнил 140 оперных партий, чем не может похвастаться ни один оперный певец мира.