В Париже намерены запретить аренду электросамокатов

Мэр считает, что движение на улицах французской столицы стало слишком хаотичным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Парижа хотят запретить аренду электросамокатов для жителей и гостей французской столицы. Учитывая чувствительность вопроса, администрация города намерена провести референдум. Об этом заявила мэр города Анн Идальго.

По мнению самой градоначальницы, бесконтрольную аренду электросамокатов в городе необходимо запретить. Но демократия есть демократия, и в начале апреля жителям Парижа придется сделать выбор.

– В голосовании, которое будет организовано 2 апреля, я задам вопрос парижанам, чтобы понять, чего они хотят. Им нужно будет ответить на простой вопрос: нужно ли оставить самокаты в свободной аренде? На мой взгляд, это надо прекратить, – сказала Идальго.

Мэр считает, что движение на улицах французской столицы стало слишком хаотичным после того, как к автомобилям и велосипедам добавилось огромное количество мопедов и электросамокатов.

Кроме того, к началу лета власти Парижа намерены разработать новый дорожный кодекс, регламентирующий поведение на улицах города владельцев скутеров и велосипедов.

С помощью этих мер парижская администрация надеется сделать более безопасным передвижение в городе с населением свыше 2 миллионов человек.