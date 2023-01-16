Фараон-красавчик: Учёные воссоздали облик Рамсеса II

Ученые решили воссоздать облик великого фараона на основе компьютерной томографии его мумии

Рамсес II, может, и не стал символом Египта в массовой культуре, как Тутанхамон и Нефертити. Но он - один из величайших фараонов Древнего Египта. Правил 66 лет, прожил девяносто (1303 - 1213 годы до н.э.), что для тех времён удивительно.

При нем построено множество прекрасных храмов, которыми сейчас восхищаются туристы. В том числе знаменитый храм в Абу-Симбеле, вырубленный в скалах - его украшают четыре статуи Рамсеса II двадцатиметровой высоты. Возможно, именно в годы его царствования случился исход евреев из Египта. Впрочем, этот факт научно не доказан.

Мумию Рамсеса II нашли в 1881 году недалеко от Луксора, она хорошо изучена. Хранится в Музее Египетской цивилизации в Каире - и опять же привлекает туристов. Можно сказать, что фараон и через три с лишним тысячи лет после смерти приносит своей стране славу и деньги.

А сейчас ученые под руководством Каролин Уилкинсон из Университета Джона Мура в Ливерпуле (Великобритания) решили воссоздать облик великого фараона на основе компьютерной томографии его мумии и 3D-модели. Сначала получили портрет 90-летнего Рамсеса. Затем с помощью компьютерной графики омолодили его до 45 лет - чтоб посмотреть, как выглядел древнеегипетский мужчина в самом расцвете сил.

- Он красавчик! - с восхищением, хотя и не совсем научно, оценила результат Саар Салим, эксперт по мумиям и профессор радиологии Каирского университета.

У Рамсеса II было как минимум три законных жены и множество детей. Что ж, похоже, он привлекал женщин не только благодаря славе и богатству.