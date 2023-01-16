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Наука16 января 2023 5:16

Фараон-красавчик: Учёные воссоздали облик Рамсеса II

Британские ученые показали облик Рамсеса II
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Ученые решили воссоздать облик великого фараона на основе компьютерной томографии его мумии

Ученые решили воссоздать облик великого фараона на основе компьютерной томографии его мумии

Рамсес II, может, и не стал символом Египта в массовой культуре, как Тутанхамон и Нефертити. Но он - один из величайших фараонов Древнего Египта. Правил 66 лет, прожил девяносто (1303 - 1213 годы до н.э.), что для тех времён удивительно.

При нем построено множество прекрасных храмов, которыми сейчас восхищаются туристы. В том числе знаменитый храм в Абу-Симбеле, вырубленный в скалах - его украшают четыре статуи Рамсеса II двадцатиметровой высоты. Возможно, именно в годы его царствования случился исход евреев из Египта. Впрочем, этот факт научно не доказан.

Мумию Рамсеса II нашли в 1881 году недалеко от Луксора, она хорошо изучена. Хранится в Музее Египетской цивилизации в Каире - и опять же привлекает туристов. Можно сказать, что фараон и через три с лишним тысячи лет после смерти приносит своей стране славу и деньги.

А сейчас ученые под руководством Каролин Уилкинсон из Университета Джона Мура в Ливерпуле (Великобритания) решили воссоздать облик великого фараона на основе компьютерной томографии его мумии и 3D-модели. Сначала получили портрет 90-летнего Рамсеса. Затем с помощью компьютерной графики омолодили его до 45 лет - чтоб посмотреть, как выглядел древнеегипетский мужчина в самом расцвете сил.

- Он красавчик! - с восхищением, хотя и не совсем научно, оценила результат Саар Салим, эксперт по мумиям и профессор радиологии Каирского университета.

У Рамсеса II было как минимум три законных жены и множество детей. Что ж, похоже, он привлекал женщин не только благодаря славе и богатству.

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