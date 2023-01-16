Звёзды ВКонтакте: аудитория селебрити выросла в несколько раз, к платформе присоединилось больше 3000 новых инфлюенсеров

Среди тематик постов инфлюенсеров ВКонтакте 40% приходится на lifestyle

ВКонтакте поделилась статистикой о росте активности инфлюенсеров — известных авторов, которые получили верификацию в соцсети. По итогам 2022 года новые сообщества или страницы завели свыше 3 000 знаменитых блогеров, инфлюенсеров, музыкантов, спортсменов и других лидеров мнений — на 38% больше, чем годом ранее.

Среди тематик постов инфлюенсеров ВКонтакте 40% приходится на lifestyle, по 15% — посты о музыке, а также о красоте и здоровье, 9% постов посвящены фуд-блогингу, 7% — медицине и психологии, 5% — про спорт и здоровый образ жизни, 2% — авто. Также порядка 7% приходится на стримы по разным тематикам.

Многие авторы значительно увеличили аудиторию на площадке именно в 2022 году — например, у Димы Масленникова рост в 4 раза, у Карины Кросс — в 2 раза, у Тимати — в 1,6 раза, у Ольги Бузовой и Дмитрия Куплинова — в 1,5 раза. А Даша Дошик, veydi_rush, Литвин, ler_chek и другие авторы начали новую активность на площадке в 2022 году и с нуля собрали сотни тысяч подписчиков.

Ранее ВКонтакте подвела итоги контентной платформы: за 2022 год авторы заработали рекордные 4 млрд рублей. В прошлом году на платформе было опубликовано более 6,3 млрд единиц контента: постов, клипов, статей, видео, музыки и других форматов. Благодаря развитию рекомендаций и повышенному вовлечению аудитории, количество просмотров ленты увеличилось на 30%.

ВКонтакте — крупнейшая площадка по количеству публикаций и авторов в России, по данным Brand Analytics. Согласно исследованию, 28 млн авторов опубликовали свыше 472 млн записей ВКонтакте в октябре 2022 года — это рекорд среди всех социальных сетей в России. Таким образом, каждое третье сообщение в соцмедиа публикуется ВКонтакте.