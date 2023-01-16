Росгвардейцы уничтожают наблюдательные пункты на правом берегу Днепра

Артиллерийские подразделения Росгвардии сосредоточили усилия на поддержке разведывательно-поисковых, разведывательно-засадных и специальных адресных мероприятий.

Артиллерийские подразделения Росгвардии сосредоточили усилия на поддержке разведывательно-поисковых, разведывательно-засадных и специальных адресных мероприятий.

«Операторы беспилотников и артиллеристы Росгвардии выявляют и наносят огневое поражение по опорным и наблюдательным пунктам ВСУ, оборудованным на правом берегу Днепра», - сообщили в Росгвардии.

За минувшие сутки наши бойцы обнаружили и ликвидировали 2 озорника и 2 наблюдательных пункта противника.

Также за прошедшую неделю подразделения Росгвардии во взаимодействии с другими правоохранительными органами установили 10 подозреваемых в пособничестве ВСУ, действовавших на территории Херсонской и Запорожской областей.

«Из незаконного оборота изъяты охотничьи ружья, противотанковые управляемые ракеты «Фагот» и «Метис», гранатометы различного типа и выстрелы к ним, более 100 снарядов калибром 122 мм, осколочно-фугасные снаряды 125 мм, мины СМ-30 и МОН-50, 40 ручных гранат, свыше 5 тыс патронов, более 2 кг взрывчатых веществ, а также ряд предметов, которые могли бы быть использованы для изготовления самодельных взрывных устройств», - перечислили в ведомстве.