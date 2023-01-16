Испугался горькой правды о принцессе Диане: почему Карл III готов простить принца Гарри

Теперь из-за слабости короля британская монархия может потерять сторонников Фото: REUTERS

Букингемский дворец до сих пор трясет после выхода в свет книги принца Гарри «Запасной». На недавнем ужине в Кларенс-Хаусе, на котором присутствовали близкие и друзья Карла III и Камиллы, приглашенные были ошарашены нежеланием короля вступать в полемику с непокорным сыном и, тем более, в открытую его критиковать. Несмотря на клевету и провокации, король, по мнению журналистов Daily Mail, продемонстрировал свою главную слабость: нежелание решать личные проблемы. В сложившейся ситуации монарх предпочел уйти от столкновения с сыном.

В связи с этим становится понятно, почему в выходные дни в британской прессе прошел слух о том, что Карл III готов пойти на мировую - проигнорировать предательство со стороны принца Гарри, признать свои ошибки и искать примирения с сыном. Конечно, подобное поведение монарха не добавляет ему очков и лишь подрывает и так не стабильный авторитет среди монархистов. Одна только мысль, что король может прогнуться под давлением Гарри, может привести к тому, что Букингемский дворец утратит контроль над происходящим.

Однако приближенные Карла III отчасти понимают его опасения. Дело в том, что Гарри недвусмысленно намекнул, что из-за внушительного объема рукописи он был вынужден отказаться от половины текста. Из этого можно сделать вывод, что герцог Сассекский в ближайшее время продолжит сыпать откровениями из невышедшего или вовсе опубликовать еще 400 страниц воспоминаний. Никто лучше Чарльза не знает, что в своей книге Гарри лишь поверхностно затронул непростые и эмоциональные отношения его отца и принцессы Дианы. Поэтому у короля есть все основания опасаться откровений сына.

«Решительность Чарльза также ослабляется чувством вины, - добавляет The Daily Mail. - Он осознает, что после смерти Дианы он был кем угодно, но только не отцом, готовым поддержать в такую минут». После смерти матери Гарри частенько оставался на выходных и каникулах у няни, в то время как отец налаживал свой быт с Камиллой Паркер-Боулз и занимался своими делами.

Главный вопрос, который беспокоит сейчас всех поклонников британской монархии, - станет ли Гарри топить отца и выставлять на суд общественности их семейные передряги, которых хватало в период брака Чарльза и Дианы? Услышит ли он просьбу отца, которую он озвучил после похорон принца Филиппа: «Пожалуйста, мальчики, не превращайте мои последние годы в мучение».