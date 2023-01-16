Германию сотрясли крупнейшие протесты: Коктейли Молотова, неистовая Грета Тунберг и побоище в грязи

Пикетчики напали на полицейских, забрасывая их камнями, петардами и коктейлями Молотова Фото: REUTERS

Десятки тысяч людей приехали в немецкую деревню Лютцерат на демонстрацию, созванную климатическими активистами и экологическими организациями, чтобы выступить против расширения угольной шахты Гарцвайлер. Протестующие, среди которых была и шведская экоактивистка Грета Тунберг, прибыли не только из разных уголков Германии, но и из соседних стран, таких как Австрия и Нидерланды, пишет ElMundo.

Митинг начался в нескольких километрах от самой деревни, которую немецкая энергокомпания RWE планировала снести для расширения крупнейшего в Европе буроугольного карьера Гарцвайлер и последующего увеличения добычи угля в стране. К концу месяца в Лютцерате уже не должно было быть людей, но протестующие против угледобычи активисты заняли дома переселившихся жителей, а некоторые из них даже проникли в старые шахты.

«Мы идём в Лютцерат!» Таков был лозунг демонстрантов, заблокировавших проезд экскаваторов RWE и двигающихся в сторону деревни, ранее оцепленной полицией. Пикетчики напали на полицейских, забрасывая их камнями, петардами и коктейлями Молотова. Чтобы хоть как-то противостоять протестующим, силовикам пришлось применять водомёты, перцовые аэрозоли и дубинки.

«Это похоже на Мордор», – кричала с трибуны Грета Тунберг, упоминая царство зла из знаменитой трилогии Толкина «Властелин колец». «Не позволяйте полиции задержать вас. Мы могущественны. Мы на стороне справедливости. Нас не остановит эта репрессивная система. Это мы остановим её», – добавила она.

Акцию протеста поддержали практически все известные экологические организации, включая Гринпис, Всемирный фонд дикой природы и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия. Их цель – остановить соглашение RWE и правительства ФРГ о расширении карьера в Лютцерате, поскольку на сегодняшний день угольная промышленность считается самым загрязняющим способом производства энергии и представляет серьёзную угрозу для климата.

«Вы должны быть привлечены к ответственности», – заявила Тунберг, обвинив в предательстве министра экономики Германии Роберта Хабека и его коллегу из Северного Рейна-Вестфалии Мону Нойбаур. Именно они стоят за решением по наращиванию добычи угля в Лютцерате, объясняя его необходимостью поддержания энергетической безопасности страны. «Сегодня вы ясно демонстрируете, что перемены придут не от людей, находящихся у власти. Настоящие лидеры здесь», – закончила экоактивистка.

После нескольких дней противостояния немецкой полиции все же удалось разогнать митингующих, однако в процессе произошел курьезный инцидент — пошедшая на штурм заграждений группа стражей порядка увязла в грязи, чем вызвала общий хохот всех протестующих.

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