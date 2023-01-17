Герой спецоперации «Z» старшина второй статьи Аленьков вытащил из горящей машины своих товарищей

Старшина второй статьи Михаил Аленьков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Помилуй Бог, мы русские! Разобьем врага! И победа над ним, и победа над коварством будет победа!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!».

Рядовой Шамиль Салманов

ПОД ВРАЖЕСКИМ ОГНЕМ ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ

Рядовой Шамиль Салманов

«Рядовой Шамиль Салманов был призван недавно в рамках частичной мобилизации. Он прошел переподготовку на полигоне и слаживание в ходе учений, после чего был направлен в батальонную тактическую группу связистом. В один из первых дней службы в результате вражеского артиллерийского залпа были повреждены линии связи, что привело к потере связи между штурмовыми подразделениями мотострелков и артиллеристами, поддерживающими их наступление. Под непрекращающимся обстрелом артиллерии противника, не смотря на смертельную опасность, рядовой Салманов продвигаясь по маршруту прокладки линий связи, обнаружил перебитый взрывом снаряда кабель и оперативно устранил повреждения. Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения подразделений националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы. Благодаря мужественным действиям рядового Шамиля Салманова нарушенная связь была восстановлена, что позволило продолжить успешное наступление на позиции врага».

РАНЕНЫЕ МОРПЕХИ ТРИ ДНЯ ДЕРЖАЛИ ОБОРОНУ

Старшина второй статьи Михаил Аленьков

«Старшина второй статьи Михаил Аленьков, действуя в составе экипажа боевой машины пехоты, выполнял задачу по вытеснению вооруженных формирований украинских националистов из населенного пункта. В ходе штурмовых действий боевая машина пехоты отделения, в составе которого старшина второй статьи Михаил Аленьков, была подбита противотанковой управляемой ракетой и загорелась. Несмотря на полученное осколочное ранение Аленьков, не жалея собственной жизни, начал вытаскивать из горящей машины своих товарищей, получивших повреждения и не способных самостоятельно выбраться. Вытащив людей из огня, Михаил оказал им первую помощь, чем спас их жизни.

После оказания первой помощи отделение морских пехотинцев укрылось и заняло оборону. Противник перешел в контратаку. Аленьков в составе отделения вступил в бой с превосходящими силами противника. В течение трех дней морские пехотинцы держали оборону на занятом рубеже и не допускали прорыва противника. Потеряв значительное число военнослужащих и техники, противник начал массированный обстрел позиций морских пехотинцев. Грамотно оценив обстановку, Михаил принял решение оперативно сменить позицию, что позволило избежать уничтожения морских пехотинцев вражеским артиллерийским огнем. Дождавшись прибытия основных сил, группа Михаила Аленькова перешла в наступление и выбила противника из населенного пункта».