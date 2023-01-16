«После просмотра на глазах невольно выступают слезы»: честная рецензия на «Аватар. Путь воды»

«Аватар. Путь воды» посмотрели сотни миллионов человек Фото: кадр из фильма

Каюсь, челом бью и шапку ломаю. Не смотрел я первого «Аватара», люди добрые! Понимаю, что признаваться в таком надо прилюдно, на площади. Но холодно, поэтому письмом.

Нет, эти синие ребята мелькали в телевизоре, и общих чертах я понимал, о чем речь. Но не понимал, почему все это так популярно. Теперь разобрался, да.

Про то, что Джеймс Кэмерон умеет снимать божественно, все писали. И о том, что картинка завораживает, и о том, что придуманные существа как живые, а созданный мир сопоставим со «Звездными войнами» и «Гарри Поттером». И да, три чертовых три часа, которые идет фильм («Я столько не высижу!») пролетают куда быстрее, чем полтора часа любых «Елок».

Но магия даже не в этом. Под безупречной киноформой бьется сердце какого-то великого романа, тут есть что-то от «Моби Дика» и «Отцов и детей».

В теплом и ярком мире нового «Аватара» видна настоящая человеческая душа. Да, наверное, высоколобые критики все это уже видели и знают все использованные приемы, но новое прочтение вечных тем и первобытных переживаний всегда изумляет. Не переворачивает, нет. Но после сеанса у многих соседей были слезы на глазах. Да и что греха таить, старые книги остались в прошлом, их читают единицы, пусть сотни. А «Аватар. Путь воды» посмотрели сотни миллионов человек.

Кэмерон внимательным взором проинспектировал созданную им планету и нарисовал новую, водную локацию. Он населил океан доисторическими животными, которые, впрочем, оказались вполне домашними. Он придумал еще один народ, родственных синим, но живущий дарами воды и имеющий зеленоватую кожу. Согласен, на словах похоже на карандашный рисунок второклассника, но на экране… На экране возникает та самая пресловутая магия, почти как у наших прапрадедов от «Прибытия поезда».

Герои первой части вынуждены скрываться у своих дальних зеленых родственников. А потом вместе с ними вступить в бой с вечно злобными землянами. И в их семье происходит взросление детей, подростки, даже синие, остаются подростками. Выясняется, что фантастическим героям оценка отца важна не меньше, чем тем, что сидит в зале. Кэмерон не особо-то и щадит зрителя, поэтому и переживаний, и боли, и трагедий в фильме предостаточно, но победа, конечно, будет за добром. Хотя бы до начала третьего фильма.

Ну а самое, пожалуй, удивительное в новом «Аватаре» - это полное отсутствие вроде как необходимой для «Оскаров» темы однополых отношений. Как-то видимо само собой получилось, что в этом древнем, общинном мире эти темы создателям даже не пришли в головы. Впрочем, возможно в третьей части (а ее уже снимают), Кэмерон опомнится и придумает какую-нибудь политкорректную чушь.

Но все равно, теперь я третью часть ни за что не пропущу. И обязательно посмотрю первую, обещаю!

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