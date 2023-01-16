Тайны золотых кладов Третьего Рейха: Опубликована секретная карта с закопанными 19 миллионами долларов

В Голландии вспыхнула настоящая «золотая лихорадка» Фото: REUTERS

Охотники за дармовыми сокровищами со всей в Голландии ломанулись с металлоискателями в деревню Оммерен, устроив кошмар местным жителям.

Эта детективная история, напоминающая «Остров сокровищ» Стивенсона, началась в августе 1944 г. Во время бомбежки англосаксами голландского города Арнем, захваченного фашистами, пострадало отделение банка Rotterdamsche. Взрывом разнесло хранилище. Четверо немецких солдат собрали разбросанные бриллианты, рубины, золото, серебро, прочие ценности и перепрятали в 4 цинковых ящика от патронов. В апреле 1945 г, когда фашисты бежали из здешних мест, мародеры зарыли ящики под тополем на глубине 70-80 см возле деревни Оммерен. В надежде когда-нибудь вернуться за сокровищами. Двое солдат вскоре погибли, третий - словно в воду канул. Четвертый, молодой десантник Гельмут Зондер, выжил. И разболтал в Берлине тайну клада. Про болтуна проведали сотрудники Голландского института военных документов, занимавшиеся розыском имущества, экспроприированного в их стране нацистами. Допросили Гельмута. Тот подробно рассказал о захоронке и даже нарисовал карту, пометив крестиком заветный клад…

По сообщению The Guardian, он оценивается сейчас в $19.1 млн долларов.

В самом начале 2023 г Национальный архив Нидерландов рассекретил и опубликовал, по истечении срока давности, свыше 1300 документов периода Второй мировой войны. В том числе карту нацистского клада. Она-то и вызвала ажиотаж среди голландских кладоискателей, нагрянувших в деревню. Они перекопали местные поля, перелески, залезают с лопатами в сады жителей, несмотря на их возмущение. Местные власти объявили раскопки незаконными. Запретили металлоискатели, начали штрафовать за них. Предупредили, что раскопки опасны для жизни. Ведь здесь проходила линия фронта, шли ожесточенные бои. В земле могут быть неразорвавшиеся бомбы, мины, снаряды, прочие боеприпасы. К тому же любой, нашедший золото, драгоценности, обязан будет передать их местным властям, владеющим землей.

Но ни штрафы, ни запреты, ни опасность подорваться на мине не останавливают «черных копателей». Они продолжают рыть ночами с помощью налобных фонариков, залезая на лужайки перед домами законопослушных жителей деревни.

Впрочем, шансы на удачу у них минимальны.

Среди рассекреченных Национальным архивом Нидерландов документов – досье толщиной 7 см о безуспешных попытках властей Голландии сразу после Второй мировой отыскать зарытые драгоценности. Использовали и болтуна Гельмута, вывезенного из Германии. Власти ничего тогда не нашли. Есть несколько версий, куда подевался клад.

Его, дескать, выкопал тот немецкий мародер, канувший, как в воду. Либо некий сотрудник Голландского института военных документов, участвовавший в допросе Гельмута. Или кто-то из местных жителей, случайно увидевший, как немцы зарывали под тополем цинковые ящики. Любопытный факт. Во время одной из поисковых экспедиций голландцы встретили на месте предполагаемой захоронки двух американских офицеров. А рядом – свежевскопанный участок земли. Не исключено, что янки и прибрали к рукам драгоценности.

Но «черные копатели» продолжают рыть…

В самом начале 2023 г Национальный архив Нидерландов рассекретил и опубликовал, по истечении срока давности, свыше 1300 документов периода Второй мировой войны. В том числе карту нацистского клада.

«ЗОЛОТОЙ БРОНЕПОЕЗД» ИСПАРИЛСЯ ПОД ЗЕМЛЕЙ

Последний раз подобный ажиотаж случился в Европе в 2015 г. Два кладоискателя (немец и поляк) вроде бы обнаружили в окрестностях польского города Валбжих «золотой эшелон» нацистов длиной 150 метров, укрытый в заброшенном тоннеле. Через юристов они передали координаты громкой находки местным властям, требуя 10 процентов от стоимости клада. Масса охотников за сокровищами из Польши, соседних стран, сломя голову, бросилась в горы. Представитель министерства культуры Польши Петр Жуковский обратился тогда к «черным копателям»: «Я призываю прекратить все поиски до завершения официальной процедуры, направленной на обеспечение безопасности этой находки… Существует большая вероятность, что поезд заминирован". Фактически подтвердил находку.

Легенды о том «золотом эшелоне» ходили давно. Вроде бы в январе 45-го бронепоезд с 300 тоннами золота, другими сокровищами вышел из германского города Бреслау (ныне польский Вроцлав) в сторону Вальденбурга (ныне Валжбих). Но до станции не дошел. По одной из версий секретный эшелон въехал в тоннель возле замка Ксенж и … исчез навсегда. В тех краях немцы построили целую систему тоннелей. По другой, его загнали под гору Собес у городка Пелерсдорф, где был подземный военный завод. Там тоже имелась железная дорога. В штольнях, тоннелях и укрыли якобы ценный груз. По третьей версии, золото спрятали под горой Снежка в Судетах.

Поиск эшелона в тех краях начался сразу после войны. «Черные копатели» даже повредили железнодорожное полотно в одном месте. Безрезультатно.

Казалось бы, удача улыбнулась двум кладоискателям в 2015 г. Специалисты обсуждали, что в эшелоне могут быть ценности, награбленные нацистами в странах Восточной Европы, в СССР. И полякам придется возвращать сокровища владельцам.

Через несколько месяцев ажиотаж вокруг «золотого бронепоезда» стих. Лишь в апреле 2022 г грянула сенсация, что в окрестностях Валжбиха пес по кличке Кайтусь раскопал крупнейший клад, найденный в Польше за последние сто лет. Клад оказался… глиняным горшком, заполненным средневековыми золотыми монетами брактеатами.

А что же золотой нацистский бронепоезд на подземном пути? Его так и не нашли. Во всяком случае, официально. Ходят слухи, что хитрые поляки заныкали сокровища и засекретили всю информацию, чтобы не возвращать ценности истинным владельцам.

В земле могут быть неразорвавшиеся бомбы, мины, снаряды, прочие боеприпасы. К тому же любой, нашедший золото, драгоценности, обязан будет передать их местным властям, владеющим землей. Фото: REUTERS

СПРАВКА «КП»

НАЦИСТСКИЙ «КЛОНДАЙК»

Фашисты в оккупированных странах забирали все золото в монетах и слитках из национальных казначейств и других банков. Старт величайшему золотому грабежу в истории человечества был дан в марте 1938 г. Аннексировав Австрию, нацисты присвоили тогда в ее Национальном банке 91 147 кг золота. В Чехословакии «прихватизировали» золотой запас на 44 миллиона долларов, в вольном городе Данциге - на $4.1 млн. Голландия – $163 млн, Люксембург – $4.8 млн, Бельгия – $223 млн., Италия – $80 млн. Количество реквизированного греческого золота неизвестно. Дания, Норвегия, Франция успели переправить большую часть золотого запаса в Англию, США. Польша умудрилась свои 65 тонн окольными путями, с большими приключениями переправить в Африку, оттуда – в США. Подобный трюк пыталась проделать и Бельгия. Однако нацисты накрыли в Африке бельгийские 270 тонн и вывезли в Берлин.

Пусть вас не смущают незначительные по нынешним временам суммы. Подумаешь, забрали в Чехословакии золотишка на каких-то 44 миллиона «зеленых»! Унция благородного металла (31.1 грамм) стоила тогда 37 долларов. Ныне – примерно 1 900 $. Есть разница? Цены меняются, а сам благородный металл остается.

Нацистскую казну пополняло и личное имущество граждан с оккупированных территорий. Начало было положено 1 января 1939 г. Герман Геринг подготовил указ, что все имущество эмигрирующих из Третьего рейха евреев конфискуется в пользу государства. Они обязаны были сдавать «любые находящиеся в их собственности предметы из золота, платины, серебра, а также драгоценных камней и жемчуга». Когда же настала пора концлагерей, «конвейеров смерти» из крематориев, газовых камер, нацисты выдергивали у жертв золотые зубы… Только в Освенциме компания Degussa (Немецкое учреждение по сортировке золота и серебра) ежедневно переплавляла до 11 кг золота – зубные коронки, ювелирные украшения, часы.. . В ноябре 42-го в Рейхсбанк стали отправлять из лагерей смерти зубные коронки и без переплавки. Эти кошмарные поставки шли до конца войны.

Отдельная тема – культурные сокровища. Нацисты целенаправленно грабили картинные галереи, музеи, частные собрания оккупированных стран и свозили в Германию. Вспомним хотя бы легендарную «Янтарную комнату», вывезенную фашистами из Екатерининского дворца города Пушкина под Ленинградом и бесследно исчезнувшую. Уже к 1943 г хитрый рейхсляйтер Мартин Борман, правая рука фюрера, начальник партийной канцелярии понял, что война проиграна. И начал готовить «запасные аэродромы» для будущего Четвертого рейха. Он спланировал и провел тайную операцию «Полет орла» по выводу из Германии золота, драгоценных камней и прочих ценностей. Прежде всего, в Южную Америку, где были сплоченные немецкие колонии. Сокровища тайно отправляли на самолетах, кораблях, подводных лодках. Часть сокровищ спрятали в Европе. Только на территории Третьего рейха под контролем Бормана было 134 (!) тайных хранилища. В основном в соляных, угольных и прочих шахтах, тоннелях.

Перед открытием Второго фронта западные союзники создали особые трофейные команды. Элитные спецподразделения по поиску секретных военных технологий нацистов, так называемого «чудо-оружия», «оружия возмездия», ученых и …спрятанных нацистами сокровищ. Пионером стал лейтенант-коммандер Ян Флеминг, будущий папа агента ОО7 Джеймса Бонда. По его предложению англичане организовали 30-й разведывательный отряд. Его еще называли «Краснокожие» Флеминга. По примеру Флеминга в каждой американской, британской, канадской армиях, задействованных в борьбе с гитлеровцами в Европе, создали подобные спецподразделения Target Force. Несколько особых отрядов под командованием полковника Бернштейна, личного советника Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе генерала Эйзенхауэра, носили специфические названия – «Золотая лихорадка», «Клондайк». Вполне вероятно, что два американских офицера, встреченных голландцами после войны на месте предполагаемого клада нацистских солдат у деревни Оммерен были из этих спецотрядов.

Спецотряды союзников отловили немецких ученых-ракетчиков, других секретных специалистов, нашли ряд тайников, хранилищ с награбленными сокровищами. Но далеко не все…

Так что периодически в Европе будут вспыхивать «золотые лихорадки», подобно польской 2015 г и нынешней голландской.