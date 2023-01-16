Беспилотных атак ВСУ будет больше: эксперт назвал способ защитить регионы России

Ни один семи запущенных украинских дронов не достиг цели в акватории Севастополя Фото: Валерия Черных

В понедельник утром российские системы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над Черным морем. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- Ни один из семи запущенных дронов не достиг цели в Крыму. Все были сбиты над морем. Контроль воздушной обстановки продолжается, - добавил он.

Наши силы противовоздушной обороны очередной раз уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Крым. Это уже не первая атака на Севастопольскую военно-морскую базу Черноморского флота России. Вооруженные формирования киевского режима ранее уже совершали нападения с помощью воздушных и морских боевых дронов, но все тщетно.

- Нашим военнослужащим больше ничего не остается, как своевременно их выявлять и сбивать, - ответил на вопросы KP.RU директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. - И число ударов беспилотниками ВСУ будут стараться наращивать. Потому необходимо поддерживать производство ракет и выпуск зенитных ракетных комплексов ЗРК «Тор-М3» и «Бук М-3». Они позволяют эффективно закрывать небо от подобных целей.

Отметим, что ЗРК позволяют одновременно сопровождать и обстреливать больше 30 целей. При этом в прицел попадают как самолеты, так и цели размером с теннисный шар.

За все время проведения специальной военной операции отечественные системы ПВО сбили более 300 самолетов, свыше 3000 беспилотников и 2000 различных ракет и реактивных снарядов. С помощью беспилотников ВСУ ведет разведку, проводит диверсии, а также прощупывает в обороне России комплексов расположение ЗРК, которые мешают наносить удары с воздуха.

Отметим, что с помощью беспилотников ВСУ пытается применять на Донбассе и химическое оружие. Снаряжение таких беспилотников колбами с отравляющими веществами демонстрируют в сети военнослужащие ВСУ.

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