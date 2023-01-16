Минобороны уничтожило ангар с военной техникой полка особого назначения нацгвардии Украины

Нашей авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск продолжается нанесение ударов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге озвучил потери ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 75, на Донецком более 50, на Южно-Донецком до 30.

Кроме этого сожжены десятки танков, бронемашин и пикапов.

Кроме того, нашей авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России поражены: две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37, одна AN/ТPQ-50, украинская боевая машина РСЗО «Град», гаубица 2А36 «Гиацинт-Б», гаубица Д-30, гаубица 2А65 «Мста-Б», самоходная гаубица 2С3 «Акация», самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области, а также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101-м районе.

За то же время средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотника и семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

372 - самолета.

200 - вертолетов.

2885 - беспилотных летательных аппаратов.

401 - зенитный ракетный комплекс.

7537 - танков и других боевых бронированных машин.

983 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3841 - орудие полевой артиллерии и минометов.

8066 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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