ВКонтакте запускает фитнес-марафоны для формирования привычек здорового образа жизни: популярный формат будет бесплатным для пользователей

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Сервис «Тренировки ВКонтакте» представляет новый формат заботы о себе — комплексный марафон, который включает систему тренировок, питания, психологической поддержки и мотивации от сообщества. Фитнес-марафоны длятся не менее 3 недель и помогают создавать полезные привычки: человек меняет своё тело без лишних нагрузок, за счёт постоянства и баланса всех тренировок.

Фитнес-марафоны ВКонтакте бесплатны для пользователей, а в качестве мотивации предлагают призы за пройденные тренировки. До этого на платформе были только короткие комплексы тренировок. Расширенный формат подойдёт для долгосрочных целей, так как за 21 день происходит более мягкое укрепление организма, и результат остаётся с человеком надолго. Система тренировок и питания создана для любого уровня подготовки: упражнения в видеоуроках представляются разными тренерами, и человек может выбрать подходящую для себя нагрузку. После окончания марафона можно продолжить заниматься на платформе в привычном режиме.

Прямо ВКонтакте создаётся специальный чат, в котором зарегистрировавшиеся могут делиться своими результатами, а команда марафона и другие участники — поддерживать их. В чате можно обсудить все активности и получить ответы на любые вопросы, касающиеся тренировок и питания. Именно социальная механика помогает решить проблему долгосрочных онлайн-марафонов — достичь запланированных спортивных результатов.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте:

«Онлайн-марафоны для саморазвития стали популярны в России ещё в середине 2010-х: их авторы научились зарабатывать миллионы на желании людей улучшать свой внешний вид и совершенствоваться. Мы преобразовали этот формат в своём собственном стиле: во-первых, сделали их бесплатными, а во-вторых, убрали агрессивную мотивацию. Мы верим, что регулярные тренировки и поддержка друзей помогут добиться существенных изменений в физической форме надёжнее, чем жёсткие методы».

Рынок фитнес-марафонов в интернете показал взрывной рост в пандемию, но и после окончания самоизоляции люди продолжили интересоваться онлайн-занятиями: согласно исследованиям, только в 2021 году пользователи сделали в этой категории в 5,1 раза больше покупок и потратили в 3,9 раза больше денег, чем годом ранее. Это показатель востребованности такого формата для потребителей. ВКонтакте предлагает этот формат бесплатно для своих пользователей. Предварительно на фитнес-марафон в сервисе «Тренировки ВКонтакте» зарегистрировались уже более 475 000 участников.

Сервис «Тренировки» — часть платформы «Здоровье ВКонтакте», которая создана для того, чтобы помогать пользователям заботиться о себе. Технологичные решения позволяют отслеживать свою активность в течение дня, тренироваться, правильно питаться, бороться с вредными привычками, а также вовремя принимать лекарства и витамины. Уже более 7,6 миллиона человек ежемесячно пользуются сервисами платформы, такими как «Шаги»,«Бег», «Тренировки», «Женское здоровье» и другими.