Осталось два года: назван срок для получения технологического суверенитета

Президент провел совещание с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым Фото: REUTERS

Рабочую неделю Владимир Путин начал с видеозвонка в Сибирь. Президент провел совещание с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Сразу видно, какая тема теперь стала первой для власти. Полтора года назад все доклады начинались с обсуждения медицины. Прошлой весной на встречах с губернаторами начали упоминать и участие регионов в спецоперации, но обычно к этому переходили дай бог в середине. Сейчас же с обсуждения помощи мобилизованным и их семьях все начинается.

- Мы помогали добровольцам весной, обеспечивая их обмундированием и снаряжением. Дополнительно обеспечивали вещевым имуществом и снаряжением, оборудованием именные подразделения от Новосибирской области, которые вошли в состав 3-го армейского корпуса, - перечислил Травников.

Губернатор рассказал, что область платит семьям компенсацию за погибших на фронте. С весны родственники мобилизованных начали получать соцпомощь: льготы на оплату коммуналки, бесплатное школьное питание, компенсацию расходов на детсад.

- С мая мы начали помогать нашему подшефному Беловодскому району в ЛНР. Не только восстанавливаем разрушенные и изношенные здания школ, но и обеспечиваем переход на российские образовательные стандарты, - добавил глава области.

Новосибирская область – один из главных научных регионов страны. Поэтому без обсуждения супер-проектов доклад просто не мог обойтись.

Сейчас в регионе достраивается новейший кольцевой ускоритель электронов.

- Помните, наши исследователи рассказывали, как им приходится подрабатывать на зарубежных установках, не имея возможности проводить особенные исследования за рубежом. Через два года российские ученые будут обладать по-настоящему технологическим суверенитетом, - заверил губернатор.

Параллельно в Академгородке создается суперкомпьютер для обработки информации от ускорителя частиц.

- И федеральные органы власти, и с вашим участием, должны уделить внимание, для того чтобы все намеченные планы здесь были выполнены, - Путин поддержал внимание Травникова к науке.

Но потом президент напомнил главе региона и о других важных темах:

- Но есть один момент, на который я хотел бы обратить внимание, – это необходимость усиления борьбы с заболеваемостью туберкулезом, - поручил глава страны.

- Есть и вопросы, связанные непосредственно с зоной ответственности и региона, и муниципалитетов. Имею в виду обеспеченность школьной инфраструктуры, всё-таки здесь ещё есть над чем работать. Почти 30% школ должны работать сегодня в две смены, - добавил он.

В конце российский лидер поддержал планы губернатора по развитию аэропорта Толмачево, строительства восточного обхода Новосибирска и реконструкции трассы «Иртыш».