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ЗДОРОВЬЕ16 января 2023 12:15

Ученые нашли объяснение последствиям ковида: Вирус остается в клетках органов на протяжении месяцев

Медики обнаруживают коронавирусную инфекцию во всех жизненно важных органах
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Корона вирусы заражают всё тело, их находят во всех жизненно важных органах

Корона вирусы заражают всё тело, их находят во всех жизненно важных органах

COVID-19 считают респираторной инфекцией – той, которая поражает легкие и верхние дыхательные пути. Однако на самом деле, как выяснилось, коронавирусы SARS-CoV-2 проникают во все органы тела. Это обнаружили исследователи из Национального института здравоохранения США (United States National Institutes of Health - NIH). О чем сообщили в журнале Nature, на который ссылается портал ScienseAlert.

Десятки вскрытий пациентов, умерших от COVID-19, продемонстрировали: SARS-CoV-2 проникали во все органы. Их находили не только в легких, но и в сердце, селезенке, почках, печени, толстой кишке, грудной клетке, мышцах, в нервах, репродуктивной системе, в глазах, в головном мозге. «Оккупанты» основательно закреплялись в тех местах, куда добрались – у одной из жертв инфекции короновирусы были обнаружены в мозгу через 230 дней после того, как проявились первые симптомы заболевания.

«Наши данные указывают на то, что у некоторых пациентов коронавирусы SARS-CoV-2 могут вызывать системную инфекцию и сохраняться в организме в течение нескольких месяцев», - пишут авторы исследования.

Инфекцию, проникшую в те или иные жизненно важные органы людей, заразившихся COVID-19, медики обнаруживали и раньше. Находили и тромбы почти во всех этих органах. Но считали феномен случайным. Теперь же убедились: коронавирус и в самом деле обладает повышенной проникающей способностю. Говоря научным языком, демонстрирует признаки мультиорганного распространения.

Авторы исследования сообщают, что с апреля 2020 по март 2021 года они провели с 44 вскрытия. Более всего зараженными оказались невакцинированные пациенты, у которых, как отмечают ученые, «были обнаружены многочисленные признаки репликации SARS-CoV-2 в общей сложности в 79 местах и жидкостях организма».

Скорее всего, что это самое «мультиорганное распространение» провоцирует и осложнения, и длительное течение COVID-19. Но каким образом коронавирусы распространяются так далеко и широко, пока не ясно - в плазме крови их обнаруживали в редких случаях. Значит, имеются какие-то другие «лазейки» - медикам неведомые. Ищут.

Стратегического плана «обороны» и «контрнаступления», выражаясь языком военных, у медиков тоже нет – над ним только работают. И пробуют препараты, усиливающие реакцию иммунной системы в надежде очистить от коронавирусов оккупированные ими органы и жидкости.

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