Владимир Путин спрогнозировал сенсационное падение инфляции до 5%. И вот почему

Экономист Колганов объяснил, почему прогноз Путина об инфляции в 5% вполне реален Фото: REUTERS

- Инфляция оказалась ниже ожидаемой. И она имеет, что важно, тенденцию к сокращению. По итогам первого квартала 2023 года инфляция может снизиться с 11,9% примерно до 5%, - сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину в свежем выпуске программы «Москва. Кремль. Путин».

Цифра в 11,9% - это данные Росстата: именно так ведомство оценило инфляцию по итогам 2022 года. И это не так уж плохо: весной 2022 года эксперты рисовали нам куда более страшные цифры. Но чтобы инфляция упала аж до 5% годовых, - не слишком ли смелый прогноз?

Отвечаем сразу: в нынешних условиях такое вполне реально. И вот почему.

В хитроумном искусстве статистики есть такое понятие - эффект низкой базы. Это когда впечатляющие темпы роста какого-то показателя объясняются очень слабой точкой отсчета.

Вот вам пример. В 2021 году реальные располагаемые доходы (зарплаты за вычетом инфляции, кредитов и прочих обязательных платежей) в стране выросли аж на 3,1%. Круто? Не совсем. Ведь показатель растет не просто так, а в сравнении с предыдущим периодом (базой). А за год до этого реальные доходы рухнули на 2%. Поэтому рост и был таким сильным: точка отсчета оказалась слишком низкой.

Теперь вернемся к первому кварталу 2022 года. В прошлом марте цены подскочили на целых 16,7% (по сравнению с мартом-2021). Это и есть та самая слабая точка отсчета.

- Предшествующий всплеск инфляции (в начале весны 2022 года, - Ред.) был вызван чрезвычайными обстоятельствами, когда на фоне массированного введения санкций очень сильно ослабел рубль. Что привело к существенному подорожанию импортных товаров. Это стало главным фактором, вызвавшим скачок инфляции, - объяснил в эфире радио «КП» Андрей Колганов, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им Ломоносова. - А потом этот фактор работать перестал. Рубль очень сильно укрепился. Ситуация стабилизировалась. В некоторые периоды времени (прошлым летом и осенью, – Ред.) инфляция у нас даже была отрицательной - это связано с падением цен на сельскохозяйственную продукцию. Поэтому предпосылок для дальнейшего роста инфляции у нас нет.

Так что в марте 2023 года цены просто не могут вырасти так сильно, как в начале прошлой весны. Сейчас для этого нет никаких причин. А какой именно окажется инфляция и будет ли это 5%, покажет время. И Росстат.