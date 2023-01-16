Как «Мисс Вселенная» из США стала посмешищем: дизайнер раскрыл секреты нашумевшего костюма

Костюм американки Р'Бонни Габриэль назывался "Женщина на Луне". Хотя получилось, скорее, наоборот. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Пока в Сети потешаются над новоиспеченной "Мисс Вселенная 2022", американкой Р'Бонни Габриэль и толерантными порядками конкурса после смены руководства (теперь у руля встал переделанный в женщину мужчина-таец Энн Чакропонг, пообещавший большие перемены), дизайнер раскрыл секреты изготовления нашумевшего костюма.

На выбор участнице предложили три варианта наряда. Фото: из соцсетей

Для тех, кто в танке: весь мир уже несколько дней обсуждает национальный костюм новой королевы красоты, которая буквально на своих плечах вынесла на сцену Луну и многочисленные звезды, согнувшись под тяжестью макета в три погибели. Дополнили образ шлем с шипами, негнущиеся сапоги и непробиваемые латы в виде металлического купальника, который, впрочем, оказался с прорехой. Когда американка на полусогнутых повернулась спиной к залу, выяснилось, что на пятую точку доспехов не хватило...

Итак, по словам филиппинского дизайнера Патрика Исорены, который несколько месяцев готовил лунную конструкцию, общий вес наряда составляет около 15 килограммов. При этом само небесное тело якобы легкое.

Луна, по словам создателя, весит немного. Но глядя на его напряженное лицо, верится в это с трудом. Фото: YouTube

- Центральная конструкция Луны составляет 36 дюймов в диаметре (около 80 см. - Ред.). Она сделана из натурального волокна и расписана вручную темными пятнами, - поделился Исорена на своем YouTube-канале в специальном выпуске, посвященном созданию костюма. - В макет вставлены батарейки и лампочки, которые включаются незаметным нажатием кнопки. Сама Луна держится на спине как рюкзак, с помощью специальных лямок и металлической опоры, которая возвышает её над головой конкурсантки.

Этот затейливый костюм дизайнер вручную собирал в своем цеху, больше похожем на гараж, и в отсутствие модели подгонял прямо на себе. Разве что купальник и сапоги мерить не решился. Впрочем, собрать наряд оказалось лишь половиной проблемы...

Филиппинский дизайнер Патрик Исорена собирал костюм буквально на коленке и сам устраивал ему тест-драйв. Фото: YouTube

- Разбирать Луну и многие другие детали было нельзя. Поэтому нам пришлось несколько раз перепаковывать багаж по требованию авиакомпании, чтобы отправить его с Филиппин в США, - признался дизайнер.

Обычно на репетиции с такими весами требуется несколько недель, чтобы привыкнуть к нагрузке и научиться изящно с ней дефилировать. Однако, наряд добрался до американки всего за два дня до конкурса - именно поэтому вынести его со всем достоинством она так и не смогла. Что, впрочем, не помешало участнице стать новой "Мисс Вселенная".

Так дизайнер отправлял свой ценный груз в США. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

БЫЛ СЛУЧАЙ

УКРАИНКА НАДЕЛА КОСТЮМ ВЕСОМ 25 КГ

Шесть лет назад участница "Мисс Вселенная 2016" из Украины Алена Сподынюк решила поразить мир своим национальным костюмом весом 25 килограммов. Главным элементом наряда стал старинный ковер, купленный на барахолке. Говорят, он годился красавице в "дедушки" - якобы соткали его 70 лет назад. Также костюм включал в себя гигантский венок и посох из цветов и лент.

В итоге на его создание ушло около четырех месяцев кропотливой работы. Трудились над ним шестеро швей. Однако, в ТОП-13 Сподынюк так и не вошла.

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