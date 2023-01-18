Картофель и капуста вместо оливье: что заказывали россияне первого января?

А самыми востребованными продуктами на каникулах стали картофель, капуста и мандарины.

Вот уже второй год подряд лидерами по популярности в первый день нового года становятся картофель (заказали 2,5 тонны), мандарины (2 тонны), бананы (более тонны в первый день января), кола в двухлитровых бутылках и энергетик в банках (оба напитка – около 1000 шт. за день).

В первые дни года россияне начали готовить «непраздничные» блюда: в число лидеров продаж за 1-8 января наряду с мандаринами (продано почти 55 тонн за 8 дней) и бананами (более 40 тонн) вошли картофель (более 100 тонн), белокочанная капуста (около 50 тонн) и охлажденные тушки цыплят-бройлеров (более 30 тонн). В 2022-м лидеры были практически те же, только вместо цыплят в топ-5 был репчатый лук – его тогда продали почти 800 кг. По всем этим категориям также зафиксирован заметный рост продаж.

С началом рабочих будней, 9-10 января, лидеры почти не изменились: картофель (33 тонны за 2 дня) и капуста (19 тонн). Кроме того, в топ продуктов вошли сахар-песок (17 тонн), бананы (15 тонн) и мандарины (14 тонн). В нынешнем году продажи этих товаров выросли на 10-15% по сравнению с 2022-м.

Выход россиян на работу сказался и на потреблении воды, чая, кофе и печенья. Продажи в этих категориях выросли:

• вода – на 4%, причем продажи минеральной воды упали на 12%, а питьевой – выросли на 11%;

• чай – на 47%;

• кофе – на 40%;

• печенье – на 45%.

Часть россиян все же решила после праздников переключиться на здоровый образ жизни. Об этом свидетельствует рост продаж в категории «товары для здорового питания». 8 января этих товаров заказали почти 1200 кг, а 9-10 января спрос на них вырос на 40%. По сравнению с 2022 годом популярность ЗОЖ-продуктов выросла на 37%.

Экспертам выделили регионы, ставшие лидерами по продажам отдельных категорий товаров. Кофе чаще всего заказывали в Москве, чай – в Иркутской области, а товары для ЗОЖ – в Санкт-Петербурге.

Активнее всего доставку продуктов заказывали в последние дни каникул:

• 8 января – 72 019 заказов;

• 6 января – 65 557 заказов;

• 7 января – 63 514 заказов.

Аналитики «Пятёрочки» подчеркивают, что рост числа заказов на доставку продуктов в период с 1 по 10 января лишь незначительно превысил ожидания, о каком-либо ажиотажном спросе или нехватке тех или иных товаров говорить не приходится.