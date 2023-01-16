Константин Хабенский быстро нашел замену изгнанному из МХТ Дмитрию Назарову

Актер Дмитрий Назаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После увольнения Дмитрия Назарова из МХт имени Чехова Константину Хабенскому пришлось срочно искать замену. Актер был занят в известных репертуарных спектаклях.

Стало известно, на кого Константин Хабенский заменил Дмитрия Назарова в спектакле МХТ "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова, в котором актер играл роль Воланда. В официальных соцсетях театра появилось сообщение о вводе нового актера.

Уже 29 января в спектакле вместо Назарова впервые сыграет актер Театра сатиры Анатолий Кот. 21 января Назаров должен был выйти на сцену в еще одном спектакле "Лес". Постановку оперативно заменили на комедию "№13D".

Актер Анатолий Кот.

Напомним, 13 января стало известно об увольнении Дмитрия Назарова из МХТ. Причиной тому стали скандальные высказывания актера в адрес спецоперации России на Украине. Худрук театра Константин Хабенский уволил актера и его супругу Ольгу Васильеву.

Сам актер так комментировал свое увольнение: "Как интересно! Я ничего не знаю."

Позже заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник подтвердил увольнение Назарова и его жены. Он уточнил, что разговор с Назарова с Хабенским действительно состоялся. По его итогам и было принято решение.

Ранее стало известно, что у звезды "Кухни" отменяются выступления по городам России. Граждане отказываются посещать спектакли с участием артиста.

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