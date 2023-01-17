«Перекрёсток» и GP установили в 492 супермаркетах контейнеры для сбора батареек на переработку

Компания GP - один из крупнейших производителей аккумуляторов и первичных элементов питания в России [1].

В 492 магазинах в 9 регионах [2] присутствия сети теперь установлены специальные контейнеры, куда можно сдать батарейки с истекшим сроком использования. Сырье передадут на вторичную переработку в ГК «Мегаполисресурс» в Челябинской области.

Путем четырехэтапной переработки из собранных батареек извлекут марганец, цинк и графит, которые затем будут повторно использованы в машиностроении, металлургии, фармацевтике и косметологии. А остальные составляющие батареек безопасно утилизируют без вреда для окружающей среды. Цель инициативы – привлечь внимание потребителей к вопросам переработки и сократить негативное влияние отходов на окружающую среду. Узнать более подробную информацию о проекте можно на сайте.

«Перекрёсток» активно развивает инициативы, позволяющие повышать долю вторичной переработки из использованных материалов. Уже сейчас в супермаркетах используются покупательские корзины, полностью изготовленные из переработанного пластика, и пакеты, состоящие на 35% из вторсырья. На территории магазинов также установлены специальные контейнеры для сбора использованных зубных щеток, аэрозольных баллонов и пластиковых крышечек. Все собранные предметы отправляются на последующую переработку, а затем сырье используется повторно.

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1 В лице официального представителя на территории Российской Федерации ООО «А Зет»

2 Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Республика Башкортостан, Республика, Татарстан, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика , Челябинская область, Краснодарский край