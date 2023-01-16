Киев пытается закрыть дыры на передовой: Украина бросила только что мобилизованных новичков защищать Бахмут

Эксперт Владимир Орлов: "Бахмут будет взять значительно сложнее, чем это было с Соледаром". Фото: REUTERS

По данным британского издания The Times, оборону Артемовска стратеги в Киеве возложили на иностранных наемников, а также на мобилизованных, которые не успели пройти даже начальную военную подготовку. Другое зарубежное издание, испанское El Pais, сообщило, что солдаты двух батальонов, дислоцированных в Бахмуте (Артемовске) бросили свои позиции и ушли в тыл из-за того, что им не доставили боеприпасы. Ну, а The Washington Post сообщает, что новобранцам ВСУ, которых сейчас поставляют в Европу для ускоренной подготовки, срочно меняют цели обучения — от основных принципов общевойскового боя их пытаются научить навыкам действий при масштабном наступлении.

О том, почему киевский режим пытается закрыть дыры на фронте мало или совсем неподготовленными бойцами, которых он к тому же отказывается нормально снабжать, и помогут ли те несколько тысяч «рэмбо», которых сейчас спешно готовят на Западе, на «Радио «Комсомольская правда» мы говорили с директором Центра военно-политической журналистики Владимиром Орловым.

- Подготовка недавно призванных, ничему прежде не обученных бойцов для грамотного ведения городского боя, – это прежде было длительным процессом, разве его можно «просто ускорить»?

- Американцы, похоже, все-таки попытаются провести с украинцами такой интенсивный курс боевой подготовки, который позволит подготовить бойцов, «ограниченно подготовленных» для ведения боевых действий. Да, конечно, им за несколько недель успеют преподать все азы. Их подготовят к каким-то минимальным обученным действиям.

- Чтобы выжить, или чтобы удерживать позиции?

- У американцев весьма серьезная боевая подготовка в армии. Нельзя говорить, что после их учебки, после их военного интенсива выйдут совсем необстрелянные, неопытные новобранцы. Это было бы неправильно.

- Янки умеют эффективно натаскивать за самый короткий срок?

- Американцы неплохо готовят различных боевиков. Мы это видели по различным военным конфликтам, В том числе, на Ближнем Востоке.

- Но все -таки спецподготовка — это не недели, и даже не месяцы обучения.

- В США хорошо готовят силы специальных операций. Но да — это не быстрый процесс. И они туда берут уже подготовленных морпехов или десантников. Что касается пехоты, общевойскового курса боя, американцы давно не сталкивались с экстренной массовой подготовкой. У них много лет просто не было таких войсковых задач. И, по большому счету, они сейчас сами для себя восстанавливают эти потерянные навыки.

- У Америки лучше, чем у Европы получается подготовить военных «по быстрому»?

- Нужно понимать, что Европа – это, по сути, придаток НАТО. Америка, как лидер блока НАТО, конечно, все ресурсы затягивала на себя. И, естественно, что военно-техническая и военно-учебная база у Америки значительно лучше, шире, чем в Европе.

- На востоке Киев, благодаря этим «скороспелкам», сможет скопить достаточные силы — не только для обороны, но и для контрнаступления?

- Их «предельная норма» еще не выработана. Похоже, американцы дали указание не организовывать контрнаступление на Соледар. Это стало вполне осмысленным решением. При том, что изначально украинские политики говорили о том, что они будут воевать за Соледар до последнего украинца.

- Ситуация в последние дни кардинально изменилась?

- Теперь американцы дали указание министру обороны Резникову - не сжигать ресурсы в этой мясорубке. Они ему сказали просто отступить. Дать возможность нам занять этот населенный пункт.

- Ради чего?

- Сейчас они спешно организовывают новую линию фронта на подходе к Славянску, Краматорску. Там находится определенная возвышенность. На этих господствующих высотах ВСУ будет проще удерживать эту линию обороны, нежели это было в Соледаре. Там они, по сути, находились всегда под огнем. И российская артиллерия могла эффективно за счет тех разведывательных средств, которые привлекались, наносить удары по огневым точкам ВСУ.

- Но до Славянска еще есть Артемовск.

- Да, сейчас стоит вопрос о Бахмуте. Думаю, что также будет подготовлен дополнительный, второй эшелон обороны. Он также будет находиться на господствующих высотах за Бахмутом. И подходы к Бахмуту будут находиться под более плотным огневым контролем со стороны ВСУ. Бахмут будет взять значительно сложнее, чем это было с Соледаром.

- Противостояние в Бахмуте будет решаться, во многом, артиллерией?

- Сейчас конфликт ведется артиллерийскими средствами. Фронт с обеих сторон очень сильно насыщен средствами беспилотной разведки. БПЛА специально для этого созданы были. Сейчас каждая огневая точка под пристальным контролем, и по ним наносится огневое поражение за счет артиллерийских средств. Если посмотреть на характер потерь что у нас, что у противника, то до 80 процентов - это потери от ведения артогня.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Пучков: Россию хотят выгнать из ООН и взять все ресурсы страны под внешнее управление (подробнее)