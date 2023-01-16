Украина раскололась на две страны. Что будет дальше?

Учения бойцов Нацгвардии Украины в Житомирской области. Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной рады и экс-лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, которого недавно освободили из украинского плена, опубликовал в «Известиях» программный материал об отношениях России и Украины. Главное, о чем писал политик.

ПОБОЯЛИСЬ НАШЕЙ СИЛЫ

Запад пошел против России не потому что она слаба, а наоборот, потому что стала добиваться реальных успехов, пишет Медведчук.

«Влияние России не только не приветствуется, но объявляется неправильным, преступным и коррупционным», - говорит автор.

Причина всех нынешних бед, по его мнению, - колониализм в головах западных чиновников.

Экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук. Фото: Анна Марченко/ТАСС

США ПОШЛИ НА ОБМАН

У России и США были разные цели, когда заканчивалась холодная война, отмечает политик. Мы хотели нового мира без войн, американцы - мирового господства. Именно отсюда и исходит тезис, что не может быть у нас ни политических и ни экономических интересов.

Отсюда Украина - территория влияния США, НАТО. Поэтому все наши претензии «безосновательны» и явное покушение на американские и натовские интересы».

ВЫКИНУТЬ СССР ПОДАЛЬШЕ

Более того, натовская политика перечеркнула и стратегию Евросоюза, который занимался строительством новой экономики. Даже первый генсек альянса Гастингс Исмэй, не скрываясь, говорил о своем влиянии на Европу. Его слова Медведчук тоже приводит в своей статье:

«Держать Советский Союз вне (Европы), американцев - внутри, а немцев - в подчиненном положении».

ДВЕ СТРАНЫ ОДНОЙ УКРАИНЫ

«Внутри самой Украины с 1991 года существовали две страны: анти-Россия и Украина как еще одна Россия», - пишет политик.

По его словам, жажда слияния с Западом и разрыв с Россией привели Украину к самым низким экономическим показателям в Европе:

«Антироссийские настроения ничего, кроме горя и нищеты, Украине не приносили. Все прозападные националистические движения проповедуют бедность и нищету украинскому народу», - отмечает Медведчук.

Марш националистов в Киеве, январь 2021 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДЕМОКРАТИЯ НЕНАВИСТИ

Антироссийский вектор на Украине Запад курирует с 2005 года - с первого майдана, отмечает Виктор Медведчук. Именно тогда страна начинает делать политику ненависти к России как основу идеологии.

«При этом хорошо видно, что эта политика имеет лекало холодной войны», - отмечает автор.

И все это шло под видом демократических реформ, которые поддерживали всевозможные западные и международные организации.

МИРОТВОРЦЫ СТАНОВЯТСЯ ВОЯКАМИ

Любой политик, который приходит к власти на Украине, переживает удивительную трансформацию, подмечает Виктор Медведчук: начинает как миротворец, но со временем становится символом войны.

«Так вел себя Порошенко, так ведет себя Зеленский. Но так ведет себя руководство НАТО и многие американские и европейские политики», - говорится в статье.

УКРАИНЦЫ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ

«Возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, - подытожи-

вает Медведчук. - Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, не отрекся от убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок».

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