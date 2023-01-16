Раскрыта сокровенная тайна супругов из России, разбившихся на самолете в Непале. Рассказываем подробности трагедии

Что известно о погибших в авиакатастрофе в Непале троих жителях Ростова-на-Дону. Фото: СОЦСЕТИ

Страшная авиакатастрофа в Непале унесла жизни четырех россиян. 15 января пассажирский самолет АTR 72 рухнул в районе аэропорта в городе Покхара, все 72 человека погибли. Как ранее выяснила «КП», на борту была беременная москвичка Елена Бандуро, летевшая на отдых к мужу. Остальные погибшие россияне оказались семьей из Ростова-на-Дону. Это 36-летняя Виктория Алтунина, ее 38-летний муж Виктор Лыгин и его младший брат Юрий. Отец погибшей женщины рассказал KP.RU, что это была первая зимовка за рубежом для семьи.

«ПОЛЕТЕЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА ГОРЫ»

Виктория работала преподавателем русского языка в одном из ведущих университетов Ростова-на-Дону. Сама заработала на квартиру и машину. Хорошо знала английский язык и все свободное время путешествовала. В 2018 году женщина вышла замуж за предпринимателя Виктора. Недавно пара открыла в городе итальянскую кофейню. Что касается Юрия Лыгина, то он был на год младше своего брата и занимался программированием.

Виктор и Виктория были неразлучны во всем: и в работе, и в путешествиях. Фото: СОЦСЕТИ

- В ноябре-декабре дочь, Виктор и Юра улетели в Индию, переждать холода, - поделился с kp.ru Владимир Алтунин. – Не сидели на месте, исследовали достопримечательности и города. Отметили Новый год. А сейчас вот посетили Непал. Им захотелось посмотреть именно на горы. Поэтому полетели туда поближе. Не знаю, можно ли было доехать туда на автобусе. Хотя, чего сейчас гадать…

По словам отца Виктории, утром 15 января дочь написала ему перед самым вылетом.

- Отправила нам фотографию, как их самолет садится в аэропорту. А мы спали в это время. Потом проснулись, включили телевизор в 11 часов и видим новости, что случилась авиакатастрофа. Увидели, что цвет борта зеленый. И сразу поняли, что на нем летела наша дочь. А потом набрали в Интернете в поиске ее фамилию – и она числилась в списках погибших. У нас большое горе. Вика была единственным ребенком. Получается, наша родословная прервалась. Мы остались одни с женой. И такая же ситуация с семьей Виктора и Юрия, они были единственные братья. Очень жаль, - тихо произнес Владимир.

Всего Виктория посетила 21 страну и не собиралась останавливаться на достигнутом. Фото: СОЦСЕТИ

«УЛЫБАЛАСЬ И СКАЗАЛА, ЧТО СОСКУЧИЛАСЬ»

Следующие сутки прошли для отца и матери Виктории как в аду. Семья пыталась выяснить, действительно ли их дочь погибла.

- Никто из официальных лиц до сих пор с нами не связывался. Никакую помощь нам не предлагали. Спасибо коллеге Виктора по бизнесу, он полетел в Непал за их телами. Изучил местные законы. За свой счет транспортирует их в Ростов-на-Дону, - рассказал Владимир Алтунин.

Отец все еще вспоминает их последний разговор по видеосвязи.

- Дочь улыбалась. Радовалась, что скоро посмотрит на горы. Но призналась, что соскучилась по нам, по дому. Через неделю они собирались снова в Индию вернуться. А потом уже в Ростов-на-Дону. У них здесь свой дом на окраине, участок. Там их ждали четыре собаки. Они подбирали беспризорных, брошенных, больных. Ухаживали за ними и оставляли у себя. Пока Вики и Виктора не было дома, мы с женой их кормили. И еще у них есть кот. Вика назвала его Апельсином. Любимец ее. Он такой желтый, как апельсин. Сейчас мы забрали котика к себе. А что делать с собаками я не знаю, - вздыхает Владимир.

Отец Виктории рассказал, что у пары не получалось завести детей, но они не бросали попытки. Фото: СОЦСЕТИ

Как добавляет отец женщины, у семьи было много планов.

- Весной Вика и Виктор отметили бы пятилетие со дня свадьбы. Они очень хотели завести детей. Не получалось. Но они не отчаивались, - сказал «КП» Владимир Алтунин. – Я видел в соцсетях Виктории, что они посетили какое-то святое место, где нужно сделать 108 кругов, чтобы исполнилось желание. Может быть, они хотели загадать, чтобы у них появились дети. Это была их тайна.

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