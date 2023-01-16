Кикабидзе перед смертью сделал признание Собчак

Вахтанг Кикабидзе и Ксения Собчак во время интервью. Фото: YouTube

Вахтанг Кикабидзе умер 15 января 2023 года в реанимации. Последние годы артист тяжело болел. У него был рак мозга, отказала почка. Но звезда "Мимино" старался держаться и не любил говорить о своем недуге. Лишь в интервью Ксении Собчак он в порыве откровения раскрыл правду о болезни и самочувствии.

Вахтанг Кикабидзе последние десять лет был на диализе. Специальный аппарат очищал кровь, что продлевало актеру жизнь. Из-за рака мозга терпел сильные боли.

Незадолго до смерти 84-летний Кикабидзе согласился пообщаться с Ксенией Собчак. Они говорили, сидя за столом в грузинском ресторане.

Вахтанг Константинович признался телеведущей, что порой ему становилось так плохо, он просил всевышнего послать избавление: "Три дня назад мне было очень плохо. Так, как никогда не было. Я лег и сказал: «Господи, забери меня. Как - не волнует». Я думал, мне станет легче, если я умру. То, что я лежу - называется гемодиализ, когда одна почка не работает".

На процедуру очищения крови Кикабидзе ходил три раза в неделю, проводил на аппарате по четыре часа. Сначала подключали систему к руке, но из-за тромбов врачи ставили порт на грудь. "Я не боюсь смерти. Иногда захожу в церковь, там тихо. Ставлю свечу", - поведал Вахтанг Константинович.

Когда боль отступала, он думал о своей большой семье и сильно тосковал по умершей жене, с которой прожил более 50 лет. "У меня супруга скончалась в 2021 году. Сейчас внуки рядом. У меня уже правнучка, очень красивая девочка, умница. Александра зовут. Они приходят, делятся новостями, решаем вопросы. Я у них самый старый", - откровенничал артист в интервью "Осторожно: Собчак".

Последние месяцы актер провел дома. "Уже никуда не хожу. С возрастом человек становится мудрее и чаще болеет. Мудрость - обязательный атрибут, но не все это понимают и допускают много ошибок в жизни", - рассуждал он.

На прощание Кикабидзе поднял бокал с вином, при этом признавшись, что все-таки предпочитает русскую водку.

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