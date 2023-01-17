Анекдоты: Принц смотрел на хрустальную туфлю 44-го размера, и постепенно у него внутри холодело…

Раньше фотография будила мысли, чувства, воспоминания.

Теперь при взгляде на любое фото у большинства возникает только один вопрос: «Фотошоп или силикон?»

* * *

Вы думаете, что пазлы - это детское развлечение? Для взрослых тоже есть такое, оно называется «Сложи вынутое из морозилки обратно в том же порядке».

* * *

В рамках программы борьбы с бедностью населения депутаты анонсировали закон, запрещающий гражданам свистеть в жилых помещениях.

* * *

Мужик приходит с работы поздно, на столе записка:

«Пельмени - в морозилке, суп - на плите. Геннадия в шкафу не буди, ему в ночь».

* * *

Хозяин - гостю:

- Посветить вам на лестнице?

- Нет, спасибо, я уже лежу внизу.

* * *

Родители боялись меня потерять и повесили мне в детстве на шею свисток, чтобы в случае пропажи я мог зарабатывать на жизнь, работая физруком.

* * *

Мне кажется, что мой кот ориентируется в темноте, применяя эхолокацию. Иначе я не могу объяснить, зачем он в три часа ночи идет по коридору и орет дурным голосом.

* * *

- Лет до двадцати я был мажором.

- А потом?

- А потом отца посадили…

* * *

Когда она красит ногти разными цветами - это игра с оттенками, это интересно и красиво. А когда я хожу в разных носках - я дебил тупой.

* * *

- Сколько твоему?

- В этом году пойдет в школу.

- Да-а, бегут годы.

- Учителем младших классов.