Анекдоты: Принц смотрел на хрустальную туфлю 44-го размера, и постепенно у него внутри холодело…

Раньше фотография будила мысли, чувства, воспоминания.
Теперь при взгляде на любое фото у большинства возникает только один вопрос: «Фотошоп или силикон?»
* * *
Вы думаете, что пазлы - это детское развлечение? Для взрослых тоже есть такое, оно называется «Сложи вынутое из морозилки обратно в том же порядке».
* * *
В рамках программы борьбы с бедностью населения депутаты анонсировали закон, запрещающий гражданам свистеть в жилых помещениях.
* * *
Мужик приходит с работы поздно, на столе записка:
«Пельмени - в морозилке, суп - на плите. Геннадия в шкафу не буди, ему в ночь».
* * *
Хозяин - гостю:
- Посветить вам на лестнице?
- Нет, спасибо, я уже лежу внизу.
* * *
Родители боялись меня потерять и повесили мне в детстве на шею свисток, чтобы в случае пропажи я мог зарабатывать на жизнь, работая физруком.
* * *
Мне кажется, что мой кот ориентируется в темноте, применяя эхолокацию. Иначе я не могу объяснить, зачем он в три часа ночи идет по коридору и орет дурным голосом.
* * *
- Лет до двадцати я был мажором.
- А потом?
- А потом отца посадили…
* * *
Когда она красит ногти разными цветами - это игра с оттенками, это интересно и красиво. А когда я хожу в разных носках - я дебил тупой.
* * *
- Сколько твоему?
- В этом году пойдет в школу.
- Да-а, бегут годы.
- Учителем младших классов.