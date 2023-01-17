Россия прощается с Инной Чуриковой. Как «некрасивая девочка» стала великой актрисой. И как отдала на сцене больше, чем могла

Инна Чурикова в 1966 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Никто замуж не возьмет!»

К своей мечте Инне Чуриковой пришлось идти через слезы. На прослушивании в Щукинском театральном училище кто-то из экзаменаторов предложил ей посмотреть на себя в зеркало: куда вам с такой внешностью в актрисы?! Мама успокаивала: «Ты у меня красивая! У тебя интересное лицо, просто не каждому дано оценить». «Если бы не мама, я бы, возможно, в себя не поверила, хотя, мне кажется, с пеленок что-то разыгрывала, изображала», - рассказывала «КП» актриса. В итоге она поступила в другое театральное училище - имени Щепкина.

Во время учебы юная Чурикова снялась в 1964 году в фильме «Морозко» Александра Роу. Причем шла пробоваться на главную роль, но режиссер увидел в ней характерную Марфушу, на которую претендовала актриса Тамара Носова.

«Мы на пробах с Тамарой сели и принялись грызть орехи. Я так хотела сниматься, что не щадила зубов! Наверное, поэтому меня Роу и выбрал», - вспоминала Инна Михайловна.

Снимали сказку на Кольском полуострове, и мерзнуть актрисе пришлось по-настоящему. В кадре должна была быть гора яблок, но из-за дефицита фруктов под них «загримировали» очищенный репчатый лук, покрытый пищевым красителем. «И вот представьте себе: сцену, где я с упоением грызу яблоки, сняли с пятого дубля, и все это время мне надо было кусать эти «фрукты», изображая радость и удовольствие, - вспоминала актриса. - Та же история была и с молоком: вместо него приходилось пить подкрашенную воду».

В работе над образом Чуриковой нанесли на щеки круглые красные румяна, несуразные веснушки-конопушки, обесцветили ресницы. Увидев себя в зеркале, актриса расстроилась: «Неужели я такая страшная?! Я же теперь замуж не выйду, никто не возьмет!» Режиссер ответил: «Так прославишься, что охотников будет хоть отбавляй». Со слов исполнительницы роли Настеньки Натальи Седых, уже тогда многие мужчины из съемочной группы стали влюбляться в веселую Марфушку. Роль получилась яркой, хотя, увидев себя на экране, актриса разревелась.

Увидев себя в роли Марфушки, молодая актриса расплакалась. Фото: Кадр из фильма

Стала Бабой-ягой - нашла жениха

В 60-х годах молодая Чурикова отметилась у маститого режиссера Георгия Данелии в картине «Я шагаю по Москве». Правда, сыграла небольшую роль - девочки, рисующей лошадь. Позже Данелия пригласил ее в свой фильм «Тридцать три» на комичную роль Розочки. Увидев бледненькую Чурикову, соавторы возразили против ее кандидатуры. Данелия пошел на хитрость. Сказал, что сейчас будет следующая кандидатка. Вывел Инну из комнаты и дал наказ: «Ты - уже не ты. Ты - секс-символ, Мэрилин Монро или что-то в этом духе. Сниматься не очень хочешь, нас слегка презираешь, но снизошла». И вот в комнату, где сидели режиссер с соавторами, вновь зашла Чурикова с ярко накрашенными губами, походкой «от бедра», соблазнительно покачивая бедрами. Небрежно бросила на стол сценарий и бархатным низким голосом произнесла: «Прочитала. Я подумаю». И ушла, наградив соавторов испепеляющим взглядом.

- Вот эта уже лучше! Похоже на ту, прежнюю, но большая разница! - сказали соавторы Ежов и Конецкий.

На роль в комедии «Тридцать три» с Евгением Леоновым Чурикову утвердили не сразу. Фото: Кадр из фильма

Роли в те годы ей доставались сплошь комические - непутевые девахи с нестандартной внешностью и неустроенной судьбой, вроде белокурой Жози в «Неуловимых мстителях» (1966) и Нельки-колдуньи в «Старшей сестре» (1967).

Театральная карьера поначалу Инну Михайловну не радовала - начинала в Московском театре юного зрителя, где играла зверушек и Бабу-ягу. Впрочем, ее Яга выходила такой яркой и запоминавшейся, что благодаря ей актриса получила и первую крупную кинороль, и мужа-режиссера. Глеб Панфилов увидел показанный по телевизору детский спектакль и загорелся отыскать неизвестную артистку. Предложил ей в 1966 году сыграть в фильме «В огне брода нет».

«Для меня встреча и работа с режиссером Глебом Панфиловым была принципиальной. Я, мучившаяся своей ненужностью, бессмысленностью того, что делаю, не удовлетворенная собой беспредельно, стала вдруг верить, что могу больше того, что во мне до сих пор видели. И все оттого, что в тебя верили», - вспоминала актриса.

Она не сразу влюбилась в режиссера - искра пробежала во время работы. До Чуриковой у Панфилова была первая жена и общий с ней старший сын. Через несколько лет после свадьбы Чурикова 8 февраля 1978 года родила режиссеру второго сына, Ивана Панфилова.

Режиссер всегда находил в своих фильмах лучшие роли для жены, нередко вопреки цензорам и чиновникам добиваясь, чтобы снималась именно она. Несколько лет он пробивал свою картину «Жанна д’Арк». Панфилов с соавтором написали сценарий о французской национальной героине специально под Инну Михайловну. Но киночиновники идею зарубили.

Инна Чурикова дружила с Николаем Караченцовым, они вместе играли в спектакле «Ленкома» «Тиль». Фото: Владимир ВЯТКИН/РИА Новости

«Денег не дали, - рассказал позже журналистам режиссер. - По идеологическим причинам. «Ну почему Жанна д’Арк, а не Зоя Космодемьянская? Почему Франция, а не Россия?» Спустя время ему удалось договориться о совместных киносъемках СССР - Франция. Однако французские продюсеры поставили условие: Жанну будет играть Катрин Денев или Ванесса Редгрейв. Панфилов был непреклонен: он видел в этой роли только Чурикову. И в итоге снял современную историю о провинциальной актрисе, которую приглашают на роль Жанны. Так Чурикова смогла воплотить эту героиню в фильме «Начало», завоевавшем множество наград.

«Как Раневская»

В «Ленком» Инна Михайловна пришла работать в 1973 году по приглашению худрука Марка Захарова, доверившего ей главные роли.

«Инна Чурикова стала знаменитой, сыграв центральную женскую роль в фильме «Начало» Глеба Панфилова. Она сразу явилась как большая актриса, потому что ее героиня представляла собой уникальный и вместе с тем хорошо узнаваемый, распространенный тип некрасивой девочки. Героине ее повезло за счет внутренней незаурядности, а никак не из-за схожести с топ-моделью. Временами она была вызывающе некрасивая, в этом заключалось ее особое, новое для кинематографа тех лет, обаяние. Интересно, что после того фильма она попала в тайный список Госкино - документ, куда были занесены фамилии артистов, которых нельзя снимать в главных ролях, чтобы своим видом они «не клеветали на государство, партию и красоту советского человека». Возглавлял список Ролан Быков», - писал Марк Захаров.

Последнее семейное фото с соцсетях. Инна Чурикова с мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном. Иван живет в Лондоне, но прилетал к родным на Новый год. «Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым!» - написала актриса. Фото: СОЦСЕТИ

Режиссер отмечал ее феноменальную магию перевоплощения: «По моим наблюдениям, Чурикова обладает некоторыми аномальными качествами... В «Тиле» (спектакле) я помню, с удивлением заметил, что она вдруг может становиться очень красивой женщиной. Глазища у нее становились огромными, искрящимися, походка и все остальное, что было при ней, обретало особую женственность и притягательность».

В кинофильме «Тот самый Мюнхгаузен» Чурикова сыграла баронессу Якобину фон Мюнхгаузен - не ведущую роль, но режиссер Марк Захаров положил ей гонорар на уровне с исполнителями главных ролей. Для сравнения: Янковский - 3800 руб., Кваша - 2788 руб. Чурикова - 2525 руб., Абдулов - 1874 руб., Катин-Ярцев - 1818 руб., Коренева - 1705 руб., Броневой - 1350 руб., Долинский - 702 руб., Фарада - 140 руб.

Инна Чурикова и Глеб Панфилов, осень 2021 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«В крохотном финальном эпизоде фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Инна Чурикова в роли баронессы вдруг впала на моих глазах в своеобразный транс, ее мышление затормозилось, она стала чем-то напоминать великую Раневскую. И я уже тогда понял, сколь многими и еще не реализованными ресурсами располагает ее уникальный «актерский организм», - вспоминал режиссер.

Часть съемок этого фильма проходила в ГДР. Абдулов и Янковский пытались приударить за Инной Михайловной, она кокетливо им отвечала и дразнила. Но они опасались ее влиятельного мужа, имевшего большой вес в «Ленкоме».

Кончаловский и нудисты

У Андрея Кончаловского Чурикова снималась в фильме «Курочка Ряба». Однажды он решил подшутить над актрисой и ее мужем.

«Во время Берлинского фестиваля я часто ходил загорать на крышу отеля, там был большой спортивный клуб с бассейном, - рассказывал Кончаловский в мемуарах. - Оказавшись там первый раз, я не поверил глазам: все - голые. Немцы вообще очень свободно относятся к обнаженному телу: голыми были все - мужчины, женщины, дети. Ходили, переступая через друг друга, пили пиво. Я решил привести туда Чурикову с Глебом Панфиловым. Они пришли в купальных закрытых костюмах и оторопели от увиденного: по коридору, ведущему к душам, шла толпа, состоявшая из голых мужчин и женщин.

Инна Чурикова в фильме "Начало", 1970 г.

- Пойдем, пойдем быстрее, - заторопил я.

- Что это?

- Это люди из бассейна.

- Не понимаем.

- Ну, нудисты.

У входа лежал, накрыв лицо газетой, спящий человек, выставив на всеобщее обозрение сильно возбудившийся детородный орган. Бедная Чурикова потеряла дар речи. Не знала, куда смотреть. Наконец, ей удалось выдавить: «Пошли от... от... отсюда». Она бежала. Я ее понимаю. Зрелище было не для девственного российского сознания. Глеб тоже не ожидал такое увидеть. «Сюда бы автобус наших туристов», - задумчиво сказал он».

При этом Кончаловский дал актрисе самую высокую оценку: «Чурикова - человек очень глубокой настоящей органики. В ней национальная широта и трагизм спокойно сочетаются с клоунадой и фарсом. Ни у кого не видел такой внутренней свободы. Она вмещает в себя и Джульетту Мазину, и Анну Маньяни. Она может играть и горьковскую мать, и брехтовскую матушку Кураж, она может быть и сказочной Бабой-ягой, и шекспировской Гертрудой».

Актриса в фильме Андрея Кончаловского "Курочка Ряба".

«Профессия артиста тяжелая для здоровья»

Я общалась с Инной Михайловной в последний раз в 2019 году, когда она упала со сцены и сломала ногу. Тогда она рассказывала, что стала часто ездить по монастырям, ей близки верующие люди. Чурикова много участвовала в благотворительности и помогала храмам.

- Профессия артиста трудная. Чтобы тебя поняли, надо быть открытым, беспощадным к себе. А это тяжелая вещь, - рассказывала мне Инна Михайловна. - Эта профессия тяжелая и для сердца, и для здоровья. Хотелось бы жить долго и оставаться в хорошей форме. Я веду здоровый образ жизни. В свое время курила. Но бросила. Я посмотрела на себя в зеркало и сказала себе: «Ты зачем это делаешь?» Отдала блок сигарет подруге, и на этом все закончилось. И уже несколько десятилетий не курю... Коля Караченцов очень много курил. В театре он «Приму» курил. Я ему говорю: «Коль, я не выношу этот запах». Он мне: «Знаешь, давай я в коробку «Примы» положу сигареты «Мальборо». Ему важно, чтобы это «Прима» была. Но для меня он курил «Мальборо» под видом «Примы»...

А вот выпивать, как ни странно, иногда надо. Во всяком случае, так говорят врачи.

Зашла тогда речь и о фильме Владимира Бортко «Идиот», где актриса сыграла генеральшу Епанчину.

- Да, это хороший фильм. Там прекрасные артисты. И Женя Миронов замечательно сыграл. Но вы не видели спектакль «Идиот» с Иннокентием Смоктуновским! Вот он неизмеримый! Я в него была влюблена, честно скажу! Я тогда играла в ТЮЗе. И так меня восхищал Смоктуновский... Но, конечно, главный мужчина в моей жизни - муж. И я для него самая красивая и талантливая! Глеб очень трепетный. Когда я болею, то они, муж и сын, от меня не отходят, заботятся...

Роль баронессы Якобины фон Мюнхгаузен.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Не выдержало сердце

- Инна Михайловна с мужем отметили эти новогодние праздники у себя на даче на Николиной Горе, - рассказала «КП» Манана, помощница Чуриковой по хозяйству. - Я звонила, поздравляла. Знала, что Инне Михайловне нездоровится, поэтому больше связывалась с ее мужем и сыном. Я 30 лет помогаю этой семье. Последние годы они на даче жили, там воздух хороший. А я продолжала ухаживать за их квартирой в Москве. Никто не ожидал, что все так быстро случится.

Четвертого января актрисе стало плохо. Скорая увезла ее в Боткинскую больницу, где Чурикова в последние годы проходила лечение. У Инны Михайловны было множество болезней, свойственных возрасту, но артистка уживалась с недугами и была работоспособной. Но летом актриса попала в больницу с множественными травмами после падения на сцене. Лежала в реанимации и не смогла полностью реабилитироваться. Супруг пояснял, что Инна Михайловна не появляется в театре «по состоянию здоровья». Актриса иногда падала из-за нарушений работы вестибулярного аппарата. У Чуриковой обнаружили многочисленные кисты в головном мозге. Оперировать ее врачи отказывались: боялись, что не выдержит сердце. Но кисты продолжали расти, вызывая сильные боли. И это сказывалось на общем состоянии организма, была большая нагрузка на сердце, которое в конце концов не выдержало. Инна Чурикова скончалась 14 января в больнице. Официальная причина смерти - остановка сердца.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

«Она сумасшедшая или гениальная?»

Чурикова была очень дружна с Караченцовым, с которым вместе играла в спектакле «Тиль». После страшной аварии, в которой актер сильно пострадал, Инна Михайловна очень поддержала его семью. И считала, что Людмила Поргина правильно делает, что выводит больного мужа на публику.

«Помню, приступили к репетициям «Тиля», и к нам пришла удивительная актриса Инна Чурикова, - вспоминала Людмила Поргина. - Иннуся - это подарок судьбы. Такого диапазона артисток у нас еще не было. Весь театр бегал смотреть, как Инна репетирует. Однажды она надела на голову чулок, чтобы увеличить лоб, как у дам в XVI веке, а сверху намотала белый платок. В зале рядом с Захаровым сидел Гриша Горин.

- Что-то я не понял... - Марк Анатольевич повернулся к автору пьесы. - Она сумасшедшая или гениальная?

- Она гениальная!!!

Коля, репетируя с Чуриковой, говорил с восторгом: «Я таких не видел». А Инна нервничала, потому что попала в эпицентр нашей с ним любви. Стоило ей на минуту прервать репетицию, как Коля исчезал - он мчался ко мне за кулисы, чтобы поцеловать. Им любовную сцену играть, надо настроиться, а партнер увлечен другой артисткой. И тут она пригласила нас с Колей к себе домой, чтобы познакомиться поближе. Мы сели разговаривать часов в шесть вечера, а уехали в восемь утра. Мы полюбили друг друга, потому что чувствовали все одинаково. И это осталось с нами на всю жизнь».

ЛУЧШИЕ РОЛИ АКТРИСЫ

«Морозко» (1964) - Марфушка

«Неуловимые мстители» (1966) - белокурая Жози

«Начало» (1975) - Паша Строганова

«Тот самый Мюнхгаузен» (1979) - Якобина фон Мюнхгаузен, жена барона

«Васса» (1982) - Васса Железнова

«Идиот» (2003) - Лизавета Прокофьевна Епанчина, генеральша

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