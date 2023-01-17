Последние новости о ситуации вокруг Украины на 17 января 2023 года: Новые пытки пленных россиян солдатами ВСУ и раскрытые потери Украины

Солдаты ВСУ на позициях, донбасский фронт. Фото: REUTERS

На каких направлениях украинцы понесли наибольшие потери

По данным Минобороны РФ, на Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией ЗВО подавлена активность подразделений 92-й мехбригады ВСУ и 103-й бригады теробороны у Синьковки и Берестовое в Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих. На Красно-Лиманском направлении артподразделения ЦВО били по силам 95-й ДШБ и 125-й бригады теробороны ВСУ в районах Серебрянки и Терны в ДНР. Там уничтожено свыше 75 украинских военнослужащих. На Донецком направлении подразделения ЮВО во взаимодействии с подразделениями ВДВ продолжали наступать. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей. На Южно-Донецком направлении подразделениями ВВО нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Степовое Запорожской области и 108-й бригаде теробороны в районе Новоселки ДНР. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих. В Киеве об этом, конечно, не догадываются и рапортуют о своих новых перемогах.

Продукты для ВСУ тащат все, кому ни лень

Госбюро Украины раскрыло схему масштабных хищений продуктов, предназначавшихся для ВСУ. Одно из частных предприятий занималось поставкой продовольствия более чем в 45 воинских частей Украины. За шесть месяцев 2022 года оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд гривен. До украинских военных доходила лишь часть поставок. Остальное продавалось через посредников. В ходе 70 обысков были обнаружили 7 тонн продукции, предназначенной для перепродажи, и более 4 млн гривен в разной валюте, изъяты десятки автомобилей, на которых перевозили продукты. Но, вообще, это как-то мелко: воровать - так миллиардами!

Очередные обыски у очередного олигарха

В компаниях украинского олигарха Дмитрия Фирташа «Харьковгаз» и «Днепрогаз», прошли обыски. Ранее украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что в двух этих компаниях сообщили о попытке рейдерского захвата, заявив, что чиновники «Нафтогаз Украины» пытались сменить руководство правлений их акционерных обществ. А прежде Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении бизнесмена Фирташа. СНБО обвинил его в «причастности к поставкам титана на военные предприятия России». Украинский бизнесмен все обвинения отрицал. Контроль над операторами газораспределительных сетей, принадлежащих Фирташу, пока не получен. Но дурное дело - не хитрое.

Почему болгары не хотят отдавать Киеву свои «сушки»

София не желает передавать Киеву самолеты Су-25 через посредников. Минобороны Болгарии сообщило, что не передавало странам НАТО якобы предназначенные для Украины штурмовики. А министр иностранных дел технического правительства Николай Милков также заявил, что ничего не знает о «поставках». Ну и зачем Киеву боевые самолеты? Чтобы на них в скором будущем эвакуировать руководство страны — по одному?

Зеленский требует танки в обоих полушариях

Главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что шестой президент Украины после решения вопроса о реэкспорте машин с Германией попросит премьера Канады Джастина Трюдо доставить на территорию страны танки Leopard 2. В интервью газете The Globe and Mail Подоляк завил, что Зеленский будет ждать такого «дружественного шага» со стороны Канады, но руководящую роль в этом процессе должна сыграть Германия, так как она является владельцем технологии. Подоляк отметил, что канцлер Германии вскоре выдаст необходимое разрешение на поставку танков. При этом не говорится, что Оттава, которая 15 лет назад приобрела у Германии 82 танка Leopard 2, дала согласие на поставку такой бронетехники Киеву. Обещать — не жениться

Мельника накрыло «Торнадо»

Андрей Мельник, в прошлом посол-говорун в ФРГ, а ныне замглавы МИД Украины, заявил, что устаревшие немецкие самолеты Tornado, которые Берлин собирается заменять новыми боевыми машинами, надо отдать Киеву. У бундесвера сейчас 93 многоцелевых боевых самолета Tornado. Их в ближайшее время выведут из эксплуатации. И пусть это довольно старый реактивный истребитель, Украине он бы не помешал. А вообще им бы не помешало немного мозгов.

Украинские суда то и дело застревают в проливе

Следовавшее из Украины судно в понедельник село на мель в Босфорском проливе, и он на 10 часов оказался закрыт для движения. По данным турецкого телеканала Haberturk, судно, которое шло из незалежной, село на мель у Сарыера в Босфоре. После интенсивной спасательной операции пролив к вечеру был открыт. Это второй подобный инцидент на данном участке активного судоходства за последние 4 месяца, связанный с судами, которые вывозят грузы из самостийной. Что то не так то ли с капитанами, то ли с мореходкой.

Почему «воины света» едут на ремонт в Польшу

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что, как только в подразделениях ВСУ выходят из строя гаубицы М777 производства США, их сразу отправляют на ремонт в Польшу. Новиков рассказал, что попытки обслуживания иностранной техники на рембазах Украины, которые были настроены под советскую технику, оказались малоэффективны. Потому почти все вооружение, которое на Украине не могут восстанавливать из-за дороговизны, или нехватки кадров, или специального оборудования натовского образца, везут именно на польские ремонтные базы. А поляки неплохо наживаются на этом конфликте.

На Украине пытают пленных — доказывают материалы СК РФ

Следственный комитет России расследует информацию об издевательствах участников вооруженных формирований Украины над нашими военнопленными и мирным населением Донбасса. В СК РФ отметили, что неоднократно поступала информация об издевательствах со стороны бойцов ВСУ и националистических формирований над российскими военнопленными, в том числе по национальному признаку. В СК заявили: «Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка». Да было бы лучше, чтобы исполнители до суда не дожили.

Когда Запорожье освободят полностью

Евгений Балицкий, глава Запорожской области, сообщил, что освобождение оставшейся под контролем Киева территории региона, в том числе областного центра, Запорожья, может начаться в апреле-мае. Балицкий заявил: «Верим в то, что весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объёме. Раньше - не думаю, что это может произойти. Мы знаем, какие силы нам противостоят – весь коллективный Запад». По мнению главы региона, с самим Запорожьем придется нелегко: «Нужны будут очень большие мероприятия. По борьбе за безопасные улицы придётся много разминировать». И не только разминировать.

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