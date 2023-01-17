Самые громкие скандалы в королевских семействах Европы

Норвежская принцесса Марта потрясла всех, выбрав в спутники жизни темнокожего шамана. Фото: СОЦСЕТИ

Британская монархия под угрозой - об этом трубят сплетники в Лондоне после выхода мемуаров принца Гарри, где он камня на камне не оставил от почтенного семейства Виндзоров. А другие говорят: хорошо, что королева Елизавета II не дожила до такого позора.

Впрочем, это только кажется, что в кругах венценосной аристократии все чинно и благородно...

Люди, не верящие ни в какие чудеса, в большинстве своем все же уверены, что настоящие отпрыски королевских особ живут как в сказке - дворцы, лакеи, балы и никаких забот. В современных монархиях так оно и есть, разве что от забот голова частенько болит у родителей принцев и принцесс, многие из которых не раз и не два попадали в разного рода скандалы и передряги. Мордобои, наркотики, супружеские измены, взятки - не перечесть того, что вытворяли принцы и принцессы, о чем судачат далеко за пределами их королевств.

Стала женой шамана

Они такие разные, и все-таки они вместе: шаман Дурек и принцесса Марта Луиза. Фото: ZUMAPRESS.com

Норвежская принцесса Марта Луиза всегда считалась бунтаркой. Но в детстве и юности это выражалось разве лишь в том, что дочь короля предпочитала школьным занятиям драки с мальчишками. Первый настоящий бунт, который затеяла принцесса в стенах королевского дворца, разразился уже после того, как она вышла замуж и стала матерью троих детей: Марта Луиза объявила о разводе, и это был первый в истории норвежского королевского дома распавшийся брак.

Чадолюбивые норвежцы простили принцессе и уход из семьи, и даже то, что вскоре ее бывший муж покончил жизнь самоубийством. Все понимали, что даже принцессе непросто остаться в роли матери-одиночки. Но Марта Луиза лишь собиралась с силами: отпраздновав свой 50-летний юбилей, она объявила, что решила связать свою судьбу… с шаманом.

Темнокожий американец Дурек Верретт заявляет, что еще в два года узнал о том, «что значит быть шаманом». Его не раз называли мошенником, но больше всего ему достается за откровенное мракобесие. Например, Верретт настаивает, что «химиотерапия никак не помогает от рака», а при случайном сексе «подземные духи оставляют отпечаток внутри женского влагалища».

Ее высочество мошенница

Говорят, что испанская принцесса Кристина сама нечиста на руку. Но в тюрьму вместо нее сел супруг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Признанный лидер по количеству передряг, терзающих не только то одного, то другого королевского отпрыска, но и самого короля, это, конечно, Испания. То его величество поймают на изменах супруге, то обвинят его в получении взяток. Обвинения в мошенничестве были выдвинуты и в адрес дочери теперь уже экс-короля Хуана Карлоса I, сестры действующего монарха Кристины. В 2016 году ей вменили кражу 6 миллионов евро из государственный казны.

Принцессе удалось выйти сухой из воды, а вот ее супруг, бывший игрок национальной сборной Испании по гандболу Иньяки Урдангарин, загремел в тюрьму на 7 лет. Но коррупционный скандал обеспечил Кристине серьезные репутационные потери: ее лишили титула герцогини Пальма-де-Майорка, а в Испании к титулам относятся с огромным почтением.

Королевский племянник - дебошир

Забияка Хуан Фролайн - четвертый в очереди на испанский трон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родственники нынешнего испанского короля Фелипе VI тоже доставляют ему немало хлопот. Корону Фелипе передал отец, отрекшийся от престола в его пользу в надежде избежать уголовного преследования за коррупционные преступления. Теперь Хуан Карлос живет в ОАЭ, куда недавно решено было отправить королевского племянника, сына сестры Фелипе, инфанты Елены.

24-летний Хуан Фролайн ввязался в массовую драку, произошедшую возле одного из мадридских клубов. В ходе потасовки друг племянника короля получил удар ножом в живот и оказался в больнице. В итоге Бурбоны приняли решение отправить Хуана к деду в Абу-Даби в надежде, что изгнание из королевства хоть как-то вразумит его.

Японский мезальянс

Принцессу Мако и ее избранника называют японскими Гарри и Меган. Фото: Shizuo Kambayashi/REUTERS

Японская принцесса Мако никаких скандалов и не закатывала, она просто влюбилась. Но существующие в Японии, официальным главой которой является император, строгие правила не позволяли ей выходить замуж за не аристократа. А ее избранник совсем не дворянских кровей: Кей Комуро был обычным студентом того же университета, в котором грызла гранит науки принцесса.

Сдержанные японцы смирились даже с тем, что Мако и Кей прожили целых восемь лет без свидетельства о браке. Мако лишь пришлось отказаться от положенного ей многомиллионного приданого, регалий императорского дворца и торжественной свадебной церемонии. Император и императрица дали свое согласие на брак, и счастливая Мако в мгновение ока из принцессы превратилась в обычную японку, переехав вместе с мужем в Америку, где Кею Комуро предложили работу.

Буря грянула позже, когда Кея обвинили в том, что он женился на принцессе исключительно из-за денег. Виновницей скандала стала его мать, которая взяла когда-то у своего сожителя крупную сумму денег для оплаты учебы другого сына, но так никогда ее и не вернула. Но Кей благородно согласился погасить задолженность.

Оплеухи наследника престола Монако

Встретив свою прекрасную Беатриче, тусовщик Пьер превратился в примерного семьянина. Фото: Getty Images

Формально у Пьера Казираги нет титула принца. Он сын принцессы Каролины, родной сестры князя Монако Альбера II, и является восьмым в линии наследования княжеского трона одного из самых маленьких государств в мире.

Когда Пьер учился в университете, то давал немало поводов для того, чтобы о его личной жизни писали все европейские СМИ. Папарацци только и успевали фотографировать его в компании топ-моделей, проводящих все свободное время на дискотеках.

Несколько лет назад в одном из модных нью-йоркских клубов Казираги подрался с бизнесменом, после чего оказался в больнице с побоями и ушибами. Очевидцы рассказали полиции, что Пьер первым подошел к столику, за которым сидели Адам Хок и его знакомые манекенщицы. Мужчины перебросились парой слов, после чего затеяли драку. Пьеру залечили ссадины, а Хок был арестован.

Сегодня Пьера не узнать, он встретил девушку своей мечты - итальянскую аристократку, журналистку Беатриче Борромео. У пары уже двое очаровательных малышей.

«Ты не мне изменил, ты родине изменил!»

Мадлен называют самой сексуальной женщиной Швеции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведские СМИ не раз включали Мадлен в списки самых сексуальных женщин королевства, проча ей скорый и счастливый брак, например, с британским принцем Уильямом. Но Мадде к алтарю не особо стремилась и крутила один роман за другим.

Все немного успокоились, когда принцесса впервые по-настоящему влюбилась. Но как только королевский двор объявил о помолвке сначала одной, а затем другой принцессы, разразился шумный скандал: жених Мадлен оказался уличен в измене, и ее свадьбу отменили.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Семья Елизаветы II. Измены, пьянки и разврат (подробнее)