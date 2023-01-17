Вопрос дня: У вас получается начать новую жизнь в новом году? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ян Браницкий, эксперт по безопасности:

- С этого нового года я не предполагал начинать совсем уж новую жизнь. Ко мне обращаются тогда, когда серьезные бизнес-структуры намерены предотвращать утечки важной информации. А в 2023 году я не предвижу таких серьезных изменений в отношениях ни между людьми, ни между юридическими лицами.

Юрий Энтин, поэт и драматург:

- Я выехал из своей деревни, чтобы в подмосковном Пушкине заняться физкультурой. Мне говорят, что это может стать заделом на весь год. Это может означать, что я в свои 87 лет начал новую жизнь?

Максим Черниговский, гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:

- В структуре потребления в 2022-м главными стали водка и пиво. Они, а не вино или коньяки заняли 80% рынка. И вряд ли эта ситуация скоро изменится. Вот это в текущем году меня и будет беспокоить больше всего. Ну и смогу ли я в таких условиях начать новую жизнь?

Лев Лещенко, народный артист России:

- Год начинаю в надежде на будущее. 2023-й для меня год подведения итогов и переоценки каких-то жизненных позиций. Сейчас каждый новый год для меня и близких уже юбилейный. В том числе у моего друга Володи Винокура. Его юбилей в марте - это новая жизнь для него и для меня.

Сергей Цеков, сенатор от Крыма:

- Я не собираюсь менять свою жизнь, а собираюсь достойно продолжать ее накануне своего 70-летия. И юбилей этот встречу в Крыму, где будут, надеюсь, мои самые близкие. И мед с моей крымской пасеки будет на этом юбилее.

Виктор Похмелкин, глава Движения автомобилистов России:

- Про новую жизнь в новом году сейчас просто не думаю. Ну вот книгу сейчас закончил. Она называется «Школа нормотворчества». Книга о четырех моих созывах в Госдуме. И еще предстоит решить много проблем с защитой прав автомобилистов.

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