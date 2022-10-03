Зеленский взбесился, дошло до мата: Миллиардер Илон Маск озвучил условия мира между Россией и Украиной

Передачу Крыма Украинской ССР в 1954 году Маск назвал «ошибкой Хрущева» Фото: REUTERS

Основатель корпораций Tesla и SpaceX, эксцентричный миллиардер Илон Маск предложил собственный план урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Его он опубликовал на свой странице в Твиттере. План включает в себя несколько составляющих: проведение повторных референдумов под эгидой ООН на присоединившихся к России территориях, признание Крыма российским, обязательства Украины по нейтральному и внеблоковому статусу.

Передачу Крыма Украинской ССР в 1954 году Маск назвал «ошибкой Хрущева». И выразил уверенность, что реализацией пунктов придуманного им плана «в конечном итоге все и закончится». При этом он не стал отвергать, что ядерная война может стать «возможным, хотя и маловероятным» финалом конфликта.

Сразу после публикации заявления Маска акции принадлежащей ему компании-автопроизводителя Tesla потеряли в цене более 8%.

А из Киева в адрес Маска-миротворца полетели камни: бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в нецензурной форме послал миллиардера к черту, советник главы президентского офиса Михаил Подоляк внезапно решил начать подражать Маску и представил собственный план окончания конфликта.

Сразу после публикации плана в Твиттер-аккаунте Маска появилось еще одно сообщение. В нем миллиардер указывает на превосходство России над Украиной и выражает сомнение в победе Киева.

На это отреагировал Зеленский, не нашедший ничего более оригинального, чем предложить своим подписчикам выбрать – «какой Илон Маск им нравится больше: поддерживающий Украину или же Россию».