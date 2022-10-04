Российские ученые открыли способ безболезненно диагностировать самый распространенный мужской рак

На ранней стадии, как и многие виды рака, эта болезнь сегодня успешно лечится Фото: Shutterstock

- В западных странах рак предстательной железы вышел на первое место по распространенности среди онкологических заболеваний у мужчин. В России он находится на втором месте, уступая только раку легких, - рассказал в одном из интервью «КП» известный врач-уролог, академик РАН Армаис Камалов. При этом злокачественные опухоли простаты входят в тройку самых частых причин мужской смертности от онкозаболеваний, отмечают эксперты.

На ранней стадии, как и многие виды рака, эта болезнь сегодня успешно лечится. Зачастую удается сохранять качество жизни пациента, говорят врачи-онкологи. Для ранней диагностики применяется анализ крови на простатспецифический антиген (ПСА). В нашей стране он входит в перечень онкоскринингов в рамках бесплатной диспансеризации и полагается мужчинам в 45, 50, 55, 60 и 64 года.

Однако повышенный уровень ПСА сам по себе не означает, что у пациента точно рак простаты, поясняют специалисты. Для окончательного определения диагноза проводится биопсия. Это изъятие ткани для проверки на наличие опухолевых клеток. Довольно болезненная процедура. И к тому же есть риск побочных эффектов, включая воспаление и кровотечения. Поэтому ученые давно работают над альтернативными методами диагностики.

Новый способ безболезненно выявлять рак простаты разработали исследователи Сеченовского университета. В его основе - анализ семенной жидкости.

- Клетки из первичной опухоли могут попадать в протоки простаты и накапливаться в простатической жидкости. В свою очередь, семенная жидкость, естественным образом богатая простатической жидкостью, может являться отличным материалом для диагностирования рака простаты, - рассказал научный сотрудник лаборатории направленного транспорта лекарственных препаратов Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Алексей Ржевский.

По словам ученого, для диагностики была использована методика микрофлюидики. Она связана с высокоточным анализом малых объемов жидкостей и «объединяет в себе знания физики, гидравлики, динамики, химии, биологии и инженерии». Для пациентов главное, что метод оказался очень чувствительным и специфичным. То есть срабатывает даже при минимальном количестве опухолевых клеток и не «путает» их с другими объектами. Плюс обследование быстрое: время обработки образца составляет менее 5 минут и не требует сложного оборудования - необходимы только микрофлюидный и дозатор для подачи жидкости в специальный чип, поясняет Ржевский.

Ученые провели исследование, которое подтвердило эффективность методики, и опубликовали результаты в международном научном издании. Этот способ может стать перспективной альтернативой существующим традиционным методам диагностики рака простаты, считают специалисты Сеченовского университета. Кроме того, подход может подойти для выявления некоторых других мужских онкологических заболеваний, включая рак яичка.