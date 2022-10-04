Супермодель Белла Хадид шокировала Парижскую неделю моды прозрачным комбинезоном

Белла Хадид на показе Stella McCartney. Фото: REUTERS

Белла Хадид вновь стала сенсацией Парижской недели моды. Супермодель приняла участие в показе новой коллекции дизайнера Стеллы Маккартни. Одна из самых популярных манекенщиц планеты прошла по подиуму в золотистом прозрачном комбинезоне, под которым не было нижнего белья.

Экстравагантный наряд позволил Белле похвастаться не только изумительно стройной фигурой, но и прекрасной грудью без бюстгальтера. Прелести 25-летней Хадид отлично просматривались под прозрачной тканью. Из нижнего белья на красотке были только трусики-стринги.

Белла стала сенсацией Парижской недели моды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На нынешней Неделе моды Белла буквально нарасхват. Именно ей дизайнеры доверяют показывать самые эффектные вещи из своих новых коллекций. Пару дней назад Хадид привлекла всеобщее внимание, продемонстрировав платье из жидкого хлопка на показе новой весенне-летней коллекции Coperni. Тогда Белла уже выходила на подиум полуобнаженной. На ее тело распылили особый спрей, который прямо на глазах у публики превратился в платье.

Манекенщица вышла на подиум в прозрачном комбинезоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатели французского бренда, Себастьен Мейер и Арно Вайан, устроили для зрителей настоящее представление. Особую технологию придумали в компании Fabrican. Жидкость из хлопковых и синтетических волокон, разведенных в растворе полимера, при контакте с телом превращается в пригодный для носки материал. По словам создателей чудо-наряда, платье можно растворить вновь, а затем опять распылить, создав новый наряд с совершенно другим дизайном.

Пару дней назад Белла показала платье из жидкого хлопка. Фото: REUTERS

У Беллы есть сестра Джиджи – тоже популярная модель. Джиджи вместе с Беллой участвовала в показе Stella McCartney, правда, для нее выбрали более закрытые наряды. В последнее время имя Джиджи не сходит со страниц таблоидов. Говорят, белокурая красотка стала новой девушкой Леонардо Ди Каприо. 47-летний голливудский ловелас недавно расстался со своей подругой Камилой Морроне. А теперь положил глаз на одну из сестричек Хадид.

У Беллы в личной жизни тоже все прекрасно. Модель встречается с арт-директором Марком Калманом. Пара перестала скрывать роман весной этого года. Влюбленные признались, что начали встречаться летом 2021 года.

На ее обнаженное тело распылили специальный спрей, который превратился в ткань. Фото: REUTERS

Джиджи и Белла Хадид входят в топ самых высокооплачиваемых моделей мира. Они выросли в Лос-Анджелесе в семье миллионера, владельца строительной компании Мохамеда Хадида и голландской модели Иоланды Хадид.