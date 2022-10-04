Джастин Бибер попал в кадр со спущенными штанами

Джастин Бибер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канадского певца Джастина Бибера папарацци засняли со спущенными штанами. Бибер играл в гольф в лос-анджелесском клубе Hillcrest. В какой-то момент он прекратил игру, встал за дерево и, спустив штаны, помочился.

Как ни странно, американские СМИ осудили молодого человека не за то, что он публично справил нужду, а за то, что поначалу, в нарушение правил клуба, участвовал в игре, надев кепку козырьком назад, пишет FoxNews.

Hillcrest – один из самых известных и самых роскошных американских гольф-клубов. Его когда-то называли «еврейским», потому что в начале прошлого века в Калифорнии все остальные гольф-клубы Западного побережья не допускали евреев в свои владения.

Бибер не впервые попадает на камеру со спущенными штанами. В 2013 в Сети появилось видео, на котором певец мочится в ведро, затем берет пульверизатор и начинает брызгать какой-то жидкостью на портрет Билла Клинтона.

Папарацци также засняли певца вообще в чем мать родила. Это произошло, когда Бибер отдыхал на Бора-Бора.