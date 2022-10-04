Живущая в Германии праправнучка Пушкина нашла уникальную рукопись

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Праправнучка Александра Сергеевича Пушкина среди ненужных бумаг обнаружила рукопись романа, написанного младшей дочерью великого русского поэта Натальей Александровной.

В романе дочь Пушкина и Натальи Гончаровой рассказывает о своей семье, браках, переезде в Германию и в мельчайших подробностях воссоздает картину своей эпохи.

К сожалению, новых подробностей о жизни самого Пушкина в романе нет, но, по утверждению графини Клотильде фон Ринтелен, жизнь российского гения и так расписана практически поминутно. Чего нельзя сказать о судьбе его довольно многочисленных потомков, а у поэта, несмотря на раннюю гибель, было четверо детей.

Благодаря праправнучке Пушкина, рукопись романа его дочери вернулась в Россию – Клотильде фон Ринтелен передала бумаги в один из музеев, пишет Time.News.

Сама 81-летняя графиня, родившаяся и всю жизнь живущая в ФРГ, считает себя «генетическим мостом между Германией и Россией» и сетует на то, что творчество Пушкина на ее родине в отличие от России известно довольно плохо.

Праправнучка поэта неоднократно бывала в России и даже какое-то время организовывала поездки для немцев, которые хотели посетить памятные места, а также собирала пожертвования для больницы в Санкт-Петербурге.

– Пообщавшись с людьми в России, я осознала, каким важным символом для них является Пушкин. Символом свободы, любви, живости, принципиальности. – говорит она.

А еще дальнюю родственницу поэта очень печалит, что власти на Украине запретили изучение творчества Пушкина в школе, а названные его именем улицы и площади начали переименовывать. И все из-за того, что он русский. Клотильде фон Ринтелен уверена, что искусство стоит выше политики и великий российский поэт обязательно когда-то «вернется на Украину».