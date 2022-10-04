Нобелевский комитет не стал отрицать «русский след» в исследованиях лауреата премии по медицине

Сванте Паабо получил престижную научную награду за открытия в области геномов вымерших родственников современного человека. Фото: REUTERS

Нобелевская премия по медицине в этом году достала шведскому ученому Сванте Паабо за открытия в области геномов вымерших родственников современного человека. Труды генетика, позволяющие восстановить и проанализировать древние ДНК, проливают свет на эволюцию человека.

С самого начала своей работы Паабо столкнулся с большой проблемой – выяснилось, что ДНК в ископаемых останках распадается на фрагменты, что создает проблемы при ее изучении. Вместе с коллегами шведский ученый создал специальную методику, позволяющую извлекать ДНК из древних костей максимально полно.

Большой толчок его работе дала находка в 2008 году в Денисовой пещере на Алтае фрагмента кости с удивительно хорошо сохранившейся ДНК.

Денисова пещера, расположенная в одном из районов Алтайского края, известна с незапамятных времен: это большое (длиной более 100 метров) и легкодоступное естественное укрытие в древности помогало людям не только переждать непогоду, но и пережить зимние холода.

Ученые открыли для себя Денисову пещеру в 70-х годах прошлого века. С тех пор здесь идут археологические раскопки, а за все время обнаружено более 20 культурных слоев. В одном из них и нашелся фрагмент кости, не принадлежащий ни неандертальцу, ни предку современного человека. По названию пещеры новый вид людей получил название «денисовцы».

Исследования генетиков доказали, что некогда в Евразии помимо предков современного человека проживали еще как минимум две разновидности: неандертальцы и денисовцы, впоследствии оказавшиеся тупиковыми ветвями развития.

Открытия Паабо, помимо своей научной ценности, имеют и вполне прикладное значение – зная о генах, передавшихся людям от их древних родичей, ученым будет проще понять, например, работу иммунной системы человека и ее реакцию на инфекции.

Интересным фактом является и то, что Сванте Паабо, потомственный медик и ученый, не первый, кто в его семье получил высшую награду научного мира – в 1982 Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил его отец Суне Бергстрем.