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В мире4 октября 2022 5:20

В Израиле перепалка политиков закончилась тем, что депутата парламента заперли на балконе высотного здания

Советник экс-премьера Израиля Нетаньяху запер женщину-парламентария на балконе из-за политического спора
Юрий МАЙБОРОДА
Здание парламента Израиля - Кнессета.

Здание парламента Израиля - Кнессета.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник экс-премьера Израиля и председателя партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху Йонатан Урих необычным образом закончил спор с депутатом израильского парламента Галит Дистель-Атбарьян – он просто запер женщину на балконе 14 этажа и ушел.

Инцидент произошел в штаб-квартире партии, расположенной в тель-авивской высотке «Мецудат-Зеэв», пишет местное издание Maariv.

По свидетельству очевидцев, причиной разногласий Уриха и Дистель-Атбарьян стала неудовлетворительная, по мнению советника, оценка участия депутата в партийной предвыборной кампании.

Слово за слово, и обсуждение работы превратилось вначале в перепалку, а затем и в скандал, который советник Нетаньяху решил в свою пользу неожиданным, но эффектным способом: она выставил женщину на балкон и запер дверь.

Дистель-Атбарьян начала стучать в балконную дверь и звать на помощь. В конце концов ее впустили обратно в помещение.

Спустя некоторое время она попыталась выяснить у Уриха, зачем он так поступил, но в ответ получила лишь грубое: «Лучше бы ты сидела там дальше».

В долгу депутат не осталась, и перепалка вспыхнула снова. Чем на этот раз закончился скандал – неизвестно, но источник утверждает, что Дистель-Атбарьян предусмотрительно держалась подальше от окон и дверей.

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