В Москве задержали распространителей фейков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Управления «К» МВД России провели задержания админов Тelegram-каналов (общая сумма подписчиков около 900 тыс. человек), что систематически публиковали фейки о высокопоставленных лицах и вымогали деньги за их удаление.

Один из задержанных — 50-летний житель Москвы, который вовлек в «бизнес» своего сына, а также уроженца города Ульяновска.

«Сеть телеграм-каналов, суммарное число подписчиков которых достигло 900 тысяч, использовалась для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц. За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы, используя анонимные платежные средства (криптокошельки). Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно», - сообщила подробности дела официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела статье «вымогательство в особо крупном размере совершенное группой лиц», что предусматривает штраф в размере миллиона рублей и 15 лет лишения свободы.

В ходе обысков у фигурантов изъяты электронные устройства, десятки тысяч долларов, записные книжки и другие предметы, имеющие доказательственное значение.