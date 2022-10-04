Вид на замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Алла Пугачева с семьей перебралась в Израиль. Певица с мужем планируют покупку недвижимости в этой стране. А пока семья живет в доме брата иноагента Максима Галкина*. Сбережений в семье достаточно – глава семьи в год зарабатывал около $3 миллионов (по данным последнего рейтинга богатых знаменитостей Forbes) и продолжает колесить по миру с концертами. Однако содержать целый замок в подмосковной деревне Грязь накладно – коммуналка, охрана и поддержание инфраструктуры обходится почти в миллион рублей в месяц. Появилась информация, что известный звездный замок в деревне Грязь выставлен на закрытую продажу – якобы его предлагают вип-клиентам элитных агентств недвижимости по цене 1 миллиард рублей. По слухам хозяин еще полгода назад заказал оценку дома. Мы собрали досье на замок иноагента Галкина* – почему эта недвижимость так дорого стоит и почему найти покупателя невозможно.

Замок звездной семьи и 2 га земли вокруг. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выгодно продать сложно

У этого объекта недвижимости три больших минуса, которые помешают его выгодной продаже.

Первый. Богатые люди покупают жилье в многочисленных подмосковных элитных поселках с развитой инфраструктурой: серьезная охрана исключает проникновение на территорию посторонних; благоустроенная территория – фонтаны, детские и спортивные площадки, рестораны, спа-салоны и т.д.; в соседях избранная (обеспеченная) публика. Грязь – обычная, а не элитная деревня в 32 км от МКАД в Одинцовском округе: рядом с замком здесь дома обычных людей и никакой охраны, и никакой элитной инфраструктуры.

Схема расположения помещений в доме.

Второй. Коммуналка за этот дворец с общей площадью строений 2467 кв м зимой с учетом отопления приближается к 500 тысячам рублей. К расходам прибавляем: уход работников за садом и общей территорией площадью 2 га (Галкин* постоянно скупал участки поблизости и присоединял к имению). А также: расходы на охрану и прочую прислугу, которая поддерживает функционирование всех инженерных систем – выходит еще 500 тысяч рублей. С учетом налогов на поддержание охраны и жизнедеятельности этой махины приходится тратить около 1 миллиона рублей в месяц.

Третий. Замок Максим Галкин* построил «на любителя», напичкав его дорогими скульптурами, картинами, железными рыцарями, гаргульями. Коллеги звезды давно посмеивались над вкусом хозяина диковинного строения: «вензеля на гипсокартоне, французский замок в русской деревне» (Ксения Собчак); «даже если бы мне заплатили деньги, я выдержал бы сутки в этом доме, но не больше» (Андрей Малахов). Очень много всего – как в музее, где из каждого угла на тебя смотрят разные диковинки.

После недавнего косметического ремонта гаргульи поселились не только у входа, но и под крышей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперт по недвижимости Арина Лац рассказала KP.RU сколько сейчас стоит звездный дом в деревне Грязь: «Инвесторы в такое нестабильное время с большой осторожностью принимают решения о покупке дорогостоящих объектов. Конечно, для Галкина* отчуждение данного объекта будет лучшим решением. Но вероятность того, что кто-то сейчас его купит минимальная – примерно 10% из 100%. В начале весны этот замок был оценен экспертами в сумму от 1 до 10 миллиардов рублей: в стоимость входила земля, сам замок, учитывался внутренний дизайн дома. С тех пор многое изменилось. Сейчас о цене в один миллиард рублей мы говорить не можем. На данный момент этот объект можно оценить в 500 – 600 миллионов рублей. Но я не могу представить даже кандидата, который хотел бы вложиться в данное время в эту дорогую недвижимость».

Эксперт по недвижимости Арина Лац рассказала нам, что замок Галкина* сейчас стоит не более 500 — 600 миллион рублей. Оценка весны уже устарела. Фото: Личный архив

Почему так дорого? Готика или экзотика?

Максим Галкин* скупал землю постепенно — в собственности уже 16 земельных участков, так он хотел подчеркнуть масштаб своей шестиэтажной усадьбы на живописном холме. Хозяин замка с архитекторами и дизайнерами придумал постройку в романском стиле: по его словам - в деревне Грязь в 19 веке стоял похожий дом в стиле французской готики, построенный семьей Льва Толстого. И теперь в ста метрах от замка находятся остатки фундамента усадьбы Толстых.

Пугачева с мужем думают о покупке дома в Израиле, поэтому от расходов на замок в деревне Грязь решили избавиться. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Свои фантазии артист реализовал в нестандартных элементах декора дворца. Архитекторы Вера Горлицына и Анатолий Голев привлекали помимо стандартных строительных бригад, специалистов узкого профиля - художников, скульпторов, резчиков по камню и дереву. Работы всем хватило больше чем на пять лет. Заселение в замок Максима Галкина* с женой Аллой Пугачевой случилось в 2011 году.

Алла Пугачева у расписанной вручную стены замка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Галкин* родился в год Дракона, поэтому хотел, чтобы вход в замок охраняла скульптура этого мифического существа. Но в итоге соорудили четыре гаргульи – их нарисовали и предложили архитекторы. Недавно делали косметический ремонт замка – и под крышей замка появились новые маленькие гаргульи, которые выковали кузнецы. Башни, кованые элементы декора, вензеля, пилястры, витые лестницы, буазери на стенах (деревянные панели), огромные хрустальные многоярусные люстры, антикварная и сделанная на заказ мебель: в общем все, чтобы доказать – вы в замке. Дорогих деталей в интерьере много: к примеру – резные камин, сундук и прочая мебель; узоры на потолке; золоченные ножки ванны и столов; дорогие подсвечники и пано; целая комната из дубовых стеллажей для книг… Кругом: камень, итальянский мрамор, есть паркет из розового дерева, очень дорогая мебель из Италии. Кажется, что тут все смешалось: классика жанра «под старину» и тяжелый люкс. Внутри дома есть картины и лепнина, а в саду скульптуры – к примеру: Ханса Гигера, Адриана Транкуилли, Андрея Налича. В парадном зале стоит рыцарь в антикварных доспехах 19 века – это копия доспехов Генриха Второго. Говорят, что рыцаря хозяин планирует вывезти на новое место жительство, он был куплен задолго до строительства замка.

Архитекторы изучали старинные французские замки и сделали ровно такие башни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Что есть в доме?

В шестиэтажном замке помимо витых лестниц и нестандартных ходов-проходов есть лифт. В замке у каждого обитателя свое пространство: у Пугачевой отдельное крыло, у 9-летних детей пары Лизы и Гарика – по комнате и игровой зал, у хозяина – спальня на самом верху в башне. В доме также предусмотрены: парадный и каминный залы, две кухни, столовая, зимний сад, библиотека, обсерватория, кинотеатр, спа-центр и бассейн в китайском стиле – туда ведет подземный ход, спортивный зал, башня с гостевыми комнатами. В саду построили амфитеатр со сценой и хорошей акустикой, он декорирован тем же камнем, что замок. Персонал живет в отдельном хозблоке.

Амфитеатр в саду сделан из камня.

Весь дом увешан огромными люстрами.

Несмотря на внешний и внутренний антураж средневековья, дом укомплектован современными технологиями – панорамное остекление, звуковая и теплоизоляция, экологичные материалы; контроль за такой махиной осуществляется с помощью системы «умный дом». Современная электроплита декорирована под старину, как и многая техника в доме. Для обслуживания замка необходимо не менее пяти работников, которые обеспечивают охрану дома и поддерживают в порядке сад и помещения внутри. Чтобы содержать это сооружение Галкину* нужно отдавать нынешний гонорар за один концерт – он теперь работает в малых залах, поэтому выходит 1 миллион рублей за гастроль.

Кухня в замке.

Лиза и Гарик Галкины на фоне рыцарей и резных деревянных пано.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов