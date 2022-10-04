Роспотребнадзор в сезон ОРВИ рекомендует соблюдать этикет

Почаще протирайте поверхности и помните про защитные маски. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грипп или коронавирус, или другие вирусные заболевание (а их намного больше сотни) - неважно, от чего сейчас массово заболевают все вокруг. Болеть всегда неприятно. Но если от многих ОРВИ прививок нет, а значит, организм будет бороться с ними сам, то от гриппа и ковида, к счастью, вакцина есть. И мы заранее можем натренировать иммунитет для борьбы с ними.

Доказано, что вакцинация способна сильно сократить время болезни (то, что вы не заразитесь, прививка не гарантирует) и минимизировать возможные осложнения. Они могут быть весьма неприятными — от хронической усталости до пневмонии и миокардита (воспаления сердечной мышцы), предупреждает врач-терапевт, кардиолог Алексей Жито.

А грипп в этом сезоне обещает прийти суровый. Идут новые штаммы, мы с ними еще не знакомы, и они дают серьезные осложнения.

Что, кроме прививки, еще рекомендуют эксперты Роспотребнадзора, чтобы защитить себя от вирусов:

1. Как можно чаще мойте руки с мылом.

Именно мытье с мылом удаляет с кожи вирусы. Если нет возможности, то пользуйтесь дезинфицирующими средствами с противовирусным действием (антибактериальными спреями, гелями, салфетками).

2. Чаще протирайте поверхности.

Используйте салфетки не только для рук, но и для гаджетов, мышки, клавиатуры. А также для дверных ручек. Проследите, к чему вы прикасайтесь в первую очередь, когда приходите с улицы (чаще всего, это двери и ручки ванны, туалета)

3. Соблюдайте этикет.

Соблюдайте в разговоре вежливое расстояние: вирусы передаются от больного человека к здоровому чаще именно при разговоре, а больше всего - при чихании и кашле.

Если чихайте сами, прикрывайте рот рукавом, локтем, а лучше салфеткой, которую потом нужно сразу выбросить.

А еще постарайтесь пока меньше обниматься и целоваться, а также пореже пожимайте руки при встрече со знакомыми. Объясните, что это важно в целях профилактики.

4. Не трогайте глаза и нос.

Коронавирус, вирус гриппа и других ОРВИ чаще всего попадают в организм через слизистые. Вы потрогали в метро поручень, а потом потерли нос — и все, вирус уже у вас в носу. Следите за собой и не чешите глаза и нос на улице грязными руками.

5. Не брезгуйте масками.

Да, за пандемию они всем надоели, но заметьте - тогда и и болели меньше! Поэтому в общественных местах (метро, автобусы-троллейбусы, аптеки, магазины) старайтесь защищать себя маской. Особенно, если едете в гости к пожилым родственникам (их иммунитет более слабый, не может так же активно противостоять вирусам, как ваш).

6. Высыпайтесь.

Хороший сон — лучший иммуномодулятор, так что старайтесь спать не меньше 8 часов в день. И в целом эксперты рекомендуют вести здоровый образ жизни — меньше алкоголя, больше прогулок по свежему воздуху. Меньше жирного и сладкого, больше овощей и нежирной белковой пищи (рыба, нежирное мясо).

И самое главное — если все же заболели, оставайтесь дома, не перегружайте свой иммунитет и не заражайте других людей.