Зеленский подписал отказ от любых переговоров с Путиным. Вот, чем это кончится для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Вольдемар Зеленский, президент (пока еще) Украины подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины, которым запрещаются любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. СНБО принял такое решение 30-го сентября, тем же числом датируется и указ Зеленского.

Тем самым Зеленский нанес жесткий хук в спину своим европейским и прочим союзникам. Он бы нанес, наверное, и апперкот, если бы смог, но апперкота в спину не существует, а хук, да еще пониже спины – вполне себе реально. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган кряхтя и постанывая потащился в свой угол ринга уговаривая секундантов не выбрасывать полотенце, а просто взять паузу. Президент Франции с эротическим именем Эммануэль просто остался стоять посреди миротворческого ринга с телефонной трубкой в руке, тупо глядя на оборванный провод, болтающийся в каком-то дециметре от настила. Звонить? А куда? И зачем? Теперь нет смысла даже вслушиваться в подделывающегося под голос робота секретаря Путина: "Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии, как только абонент когда-нибудь освободится…" Смысла нет. Все их усилия пошли прахом, Вольдемар из Киева их обнулил. Контрольный выстрел Украине в голову.

И нечего им теперь стараться выхватить лавровый венок миротворца друг у друга. Вольдемар этот венок из лавра засунул в украинский борщ, по соседству с ощипанным петухом, который варился в кастрюле. Наверное, он так отомстил сразу всем странам НАТО, которые сказали, что не время обсуждать прием в альянс Украины. Спустил с них штаны и оставил стоять в таком неудобном виде. Все как будто застыли теперь в немой сцене в финале пьесы Николая нашего Васильевича Гоголя "Ревизор".

Вот это Вольдемар! Мастерски. Ничего не скажешь. Могуч. Одной подписью разом обрезал весь Запад. Пожалел время Путина, чтобы не отвлекать по мелочам. Ввел в действие столь много раз декларировавшееся им: "Ничего про Украину без Украины". И что с того, что оставил из этого теперь только первую половину упомянутого девиза… Как говорится, об усопшем или хорошо, или ничего. Вот теперь ничего и будет. Ввести-то Зеленский ввел. Вопрос, выводить кто будет…

Потому что выводить надо. Иначе Украине совсем кирдык придет. Там зерновая сделка подходит к концу, по логике продлевать надо. А не будет теперь никакого продления. И Эрдоган теперь тоже обиделся. Смотришь, еще припомнит, как Зеленский, напялив феску, называл его "усатым тараканом". Самое время.

Там еще в Европе что-то невнятное про переговоры по аммиакопроводу мявкали. И в Киеве, что характерно, подмявкивали. Дескать, российский аммиак очень необходим миру, и почему бы аммиакопровод не запустить. Забудьте. Аммиакопровод теперь не более полезен, чем "Северные потоки", вместе взятые. Все перечеркнула одна фраза: "Констатировать невозможность переговоров с президентом РФ Путиным". Там, короче говоря, весь бюджет Украины держится сейчас за счет иностранных заимствований. А получатель займов, судя по всему, совершенно отвязался от забора, к которому его пристегнули на короткий поводок.

И не надо Зеленскому успокаивать себя и западных партнеров, что речь идет только о переговорах с Путиным. А с кем-то другим такие переговоры вполне вероятны. Нет, ребята, это уже невозможно и невероятно. Тем более, что перед фамилией стоит должность – "президент РФ". А это означает – с российской властью. После этого уже неважно, с кем и о чем. Невозможно. И совершенно зря вся Украина, которая еще вчера боготворила Илона Маска, сейчас мочит американского миллиардера, желая ему засунуть все спутники Старлинк, обеспечивающие интернет ВСУ, в одно физиологическое отверстие в собственном теле. Всего лишь за несколько пунктов по мирному урегулированию.

Самое интересное, что об отказе от переговоров с Путиным Зеленский до того уже говорил столько же раз, сколько и о готовности к ним. Это у него был такой модус операнди. Сначала предложить встречу и переговоры, потом переждать ответное молчание или разъяснение, что встреча ради встречи не нужна, на таких переговорах надо обсуждать конкретные договоренности, а после этого гордо завернуться в бабушкину шаль и обиженно отвернуться. Мол, не очень-то и хотелось. Слава Богу, теперь эта дешевая комедия назойливого клоуна из репертуара сельского КВН закончилась.

Тем более, что с этим несмешным комиком с руками в крови уже даже не по локоть, а по плечи и по макушку, нормальным людям и странам говорить не о чем. Разве что кроме того случая, когда будет надо выслушать его последнее слово перед оглашением приговора суда.