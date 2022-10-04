Врач-гастроэнтеролог: Сидеть на диете для лечения желудка бессмысленно

У каждого человека свои реакции на продукты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проблемы с ЖКТ входят в тройку самых частых жалоб на здоровье у современных людей (на 1-2 месте головная боль и боли в спине). При этом у нас бытует много вредных, в том числе для психики и качества жизни, заблуждений о причинах и лечении органов пищеварения. Об этом KP.RU рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов.

Врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов. Фото: Личный архив

Часть 1

У КАЖДОГО СВОИ РЕАКЦИИ НА ПРОДУКТЫ

- Алексей Дмитриевич, первое, о чем думаешь, если прихватило желудок: ну все, придется садиться на строгую диету. Нет острому-соленому-жирному, дробное питание каждые 2-3 часа. Для многих это мучение. Оно неизбежно?

- Диета для лечения ЖКТ - очень заманчивая история. Помните 15 столов по Певзнеру? Проблема одна: это не работает. Даже в тех случаях, когда традиционно считалось, что важность диеты особенно велика - например, при гастроэзофагельной рефлюксной болезни (в народе она известна как эзофагит. - Ред.) Исследования последних лет показали, что это ошибочный подход. Вгоняющие в уныние здоровенные списки запрещенных продуктов оказались бессмысленными. Как выяснилось, у каждого человека свои реакции на те или иные продукты. И сейчас доказательная медицина рекомендует не мучительно пытаться соблюдать какой-нибудь стол № 5, а скорее прислушиваться к себе. Смотреть, какой именно продукт у вас вызывает изжогу или боль. И именно этот продукт ограничивать.

Все жесткие диеты, за редким исключением, ушли в прошлое. Пример исключения - целиакия (непереносимость глютена). Здесь должна быть строгая безглютеновая диета, не допускающая никаких компромиссов. Во всех остальных случаях диета либо глобально не нужна, либо имеет ограниченное значение.

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Когда нужно временно отказаться от ягод и бобовых

Среди временно необходимых достаточно распространена диета с минимальными ограничениями при метеоризме, приводит пример врач. «Мы сейчас практикуем диету под названием Low Foodmap. Это ограничение веществ фруктанов и некоторых других, провоцирующих метеоризм, - рассказывает Алексей Парамонов. - Набор продуктов разный - от ягод до бобовых. Такая диета, конечно, назначается не на всю жизнь. А на какой-то период, чтобы улучшить самочувствие».

Главное в эффективном лечении заболеваний ЖКТ - это лекарственные препараты, подчеркивает эксперт. Как минимум на первом этапе. В дальнейшем для окончательного решения проблем может понадобиться изменение образа жизни. В частности - избавление от причин хронического стресса.

ВРЕДНЫ ЛИ ЛЕКАРСТВА, СНИЖАЮЩИЕ КИСЛОТНОСТЬ

- Если говорить о лекарствах, то чаще всего при неполадках с ЖКТ назначают препараты для снижения кислотности (ингибиторы протонной помпы, ИПП). В интернете можно встретить предостережения: длительный прием ИПП опасен, грозит чуть ли не раком.

- Это миф. 50-летний опыт использования ингибиторов протонной помпы практически доказал, что даже при длительном приеме они безопасны. Если приходится принимать их в высокой дозе, то может нарушаться всасывание магния, кальция, железа. Но это легко выявляется и корректируется. В большинстве случаев высокие дозы не нужны.

А в целом такие препараты действительно применяются очень широко для разных целей. В каких-то случаях коротким курсом - например, для уничтожения хеликобактера (бактерия, провоцирующая гастрит. - Ред.). А иногда длительно - скажем, при некоторых типах рефлюксной болезни.

- Лекарств из этой группы сейчас немало, и цена отличается радикально - от омепразола за 90 руб до некоторых марок пантопразола за 5 тыс руб. Они по эффекту сильно отличаются?

- Сейчас выбор ИПП насчитывает больше 10-ти вариантов. Но не один из них не показал радикального преимущества над омепразолом, в том числе и очень дорогие формы. Иногда индивидуально пациенту лучше подходит тот или иной препарат. Основное условие при выборе - добросовестная фирма-производитель, которая отвечает за качество своих лекарств.

ПРО «ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ СИЛУ» ГОЛОДАНИЯ И ВОДУ С ЛИМОНОМ ПО УТРАМ

- Алексей Дмитриевич, правда ли, что интервальное голодание оздоравливает и дает омолаживающий эффект? Это когда люди завтракают, обедают, а потом не едят до следующего утра.

- Рациональное зерно в том, чтобы прекратить есть с утра до вечера. Главное - не переедать. При интервальном голодании никакие клетки не омолаживаются, а вот похудеть вполне возможно.

- Пить теплую воду с долькой лимона натощак утром полезно для ЖКТ?

- Пейте, если вкус нравится. Эффект небольшой - кишечник начинает потихонечку работать, это может помогать тем, кто страдает запорами. Лимон имеет легкий желчегонный эффект. Но лучше утренней яичницы желчегонного нет.

- Какой миф о болезнях ЖКТ и их лечении самый вредный на ваш взгляд?

- Люди не очень умные либо те, кто хочет заработать, постоянно изобретают некие персональные диеты. Раньше были популярны по группе крови. Сейчас - определение пищевой непереносимости по анализу на иммуноглобулины. Это антинаучно! И небезвредно. Не доверяйте новомодным диетам из соцсетей.