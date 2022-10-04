Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мобилизованные граждане и другие участники СВО, а также члены их семей имеют право оформить кредитные каникулы. Об этом рассказала первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Напомним, кредитные каникулы - это отсрочка, возможность не платить по займу в течение определенного времени. Отвечаем на главные вопросы о каникулах для заемщиков – участников СВО.

Каких займов это касается?

- Каникулы касаются всех кредитов - ипотечных, потребительских, которые были взяты индивидуальными предпринимателями для развития бизнеса… Собственно, любых кредитов и займов. Речь идет и о займах, которые получены в кредитных кооперативах, в кредитных сельскохозяйственных кооперативах, в микрофинансовых организациях, - пояснила Баталина.

Займы были взяты до момента заключения контракта на воинскую службу или до момента мобилизации члена семьи.

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто имеет право оформить по закону кредитные каникулы для мобилизованных

Кредит может быть оформлен как на самого участника СВО, так и на членов его семьи. К ним относятся:

- супруги,

- дети старше 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста,

- дети до 23 лет, которые учатся очно,

- люди на иждивении (это могут быть родители, братья или сестры, а также другие родственники).

А если кредитов несколько?

Как пояснила Баталина, если семья взяла несколько банковских кредитов (они могут быть оформлены как на одного человека, так и на разных членов семьи), то каникулы можно получить на каждый из них. Опять же, все эти займы были взяты до момента заключения контракта или мобилизации.

На какой срок даются кредитные каникулы для мобилизованных в России?

Отсрочка предоставляется на весь период мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней. Если после мобилизации человек лечится в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул.

Что будет с просроченными платежами по кредитам мобилизованных

По словам замминистра, во время кредитных каникул пени и штрафы на них начисляться не будут.

- Просроченные платежи будут заморожены и уплачены позже, после завершения кредитных каникул, - сказала Ольга Баталина.

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Может ли банк продать имущество, находившееся в залоге?

Нет, не может, пояснила Баталина. Речь идет о квартирах, автомобилях, земельных участках и другом находящемся в залоге имуществе.

Даже если кредит был просрочен и уже начато исполнительное производство по принудительному взысканию средств, то во время кредитных каникул оно также будет приостановлено .

Кредитные каникулы предоставляются автоматически?

Если бы. Чтобы получить кредитные каникулы, мобилизованным и добровольным участникам СВО нужно подать заявление в банк, где был оформлен кредит. Решение банк должен вынести в течение 10 дней. Если за 15 дней гражданин не получил от банка ни подтверждения, ни отказа в оформлении кредитных каникул, то они считаются действительными с момента подачи заявления.

При этом, как уточнила Баталина, мобилизованные имеют право вносить посильные платежи во время кредитных каникул. Это позволит им снизить размер основного долга в дальнейшем.

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Как мобилизованному вернуть деньги за железнодорожные и авиабилеты

Получившие повестку россияне смогут получить обратно деньги за авиа- и железнодорожные билеты (в том числе приобретенные по невозвратному тарифу). Но только за те, что были куплены заранее. В этом случае отказ от перевозки считается вынужденным, пояснили в Минтруде. Вот, как можно вернуть деньги за билет…

…На поезд

Надо обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой. Там сделают возврат в полном объеме. Если человек уже уехал в часть, средства за билет могут вернуть его родственнику по письменной доверенности.

Вернуть деньги могут и «третьи лица», которые планировали путешествие с призванным (например, его друзья и другие попутчики). Для этого билеты надо будет предъявить в железнодорожную кассу, представив паспорта на всех путешественников и повестку. Билеты должны быть на одну и ту же поездку, поезд или оформлены в одном бронировании.

…На самолет

Вернуть деньги за авиабилет можно в месте его приобретения, предъявив паспорт и повестку. Если человек уже уехал к месту службы, за возвратом могут обратиться третьи лица, представив весь пакет документов и нотариально заверенную доверенность. Ее может удостоверить командир или начальник воинской части, где проходит службу мобилизованный.

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Как мобилизованному вернуть деньги за авиабилеты