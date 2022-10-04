Сокровища королевы Елизаветы II: музей из 7600 картин и самые знаменитые в мире бриллианты

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 96-м году жизни. Фото: REUTERS

Каждый раз, когда умирает богатый и знаменитый человек, журналисты начинают судачить о его наследстве. В случае королевы Елизаветы все было приблизительно подсчитано и разложено по полочкам давным-давно, когда она еще находилась в добром здравии. Персонально ей принадлежало, по разным оценкам, то ли 430, то ли 468, то ли 500 миллионов долларов в деньгах и разнообразном личном имуществе. Но это - сущие копейки по сравнению с тем, что принадлежало британской короне: порядка 28 миллиардов долларов. Один только Букингемский дворец оценивается в 4,9 миллиарда, Кенсингтонский - в 630 миллионов. А еще есть масса других сооружений, а еще - земли, реки и леса… И все это стоит астрономических денег.

Но что в этом контексте значит «корона»? В просторечии ее называют «Фирмой», а еще - «Monarchy PLC» (PLC - публичная компания с ограниченной ответственностью). И, между прочим, эта финансовая махина приносила Великобритании огромные доходы. Только свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, как пишет Forbes, одним махом влила в экономику страны полтора миллиарда долларов. А вообще до пандемии монархия приносила Британии порядка 2,7 миллиарда долларов каждый год. Главным образом - за счет привлечения туристов со всего света, которых как магнитом притягивают Тауэр, Букингемский дворец и возможность хоть издали увидеть живого монарха, остающегося одной из самых важных британских достопримечательностей. Причем в основном эти деньги идут именно в экономику, а не в руки королевской семье. А то, что все-таки достается «Фирме», идет на ремонт дворцов, поддержание в надлежащем состоянии поместий и так далее.

Так что не верьте людям, которые говорят, что «британцы устали содержать королевскую семью»: монархия - самоокупаемый и прибыльный институт. И, кстати, еще один нюанс: «Фирма», конечно, владеет землями, дворцами и прочими ценностями на 28 миллиардов, но не имеет права никому их продать. Королева (или, как сейчас, король) всего лишь официально ими управляют.

Среди сокровищ, которыми вот так, без права продажи, владела королева - множество произведений искусства. 7600 полотен - в три раза больше, чем в лондонской Национальной галерее, самом знаменитом художественном музее Британии! Это не считая 2000 миниатюр, 500 000 гравюр и рисунков, 450 000 фотографий. «И это не говоря о мебели, керамике, часах, старинном оружии и латах, архивах, книгах, и, конечно, о Королевской сокровищнице. Это одна из последних великих европейских королевских коллекций, оставшихся в неприкосновенности, и она демонстрирует, каковы были вкусы монархов на протяжении более чем 500 лет», - пишет The Art Newspaper.

ДВА КАРАВАДЖО И ТРИНАДЦАТЬ РУБЕНСОВ

Елизавета II не была большим ценителем живописи (про нее говорили, что она «предпочитает искусству лошадей»). За все время ее правления коллекция почти не пополнялась. Так, всего около трех десятков картин, в основном портретов, - причем на двух из них художники изобразили ее саму. (Правда, мать Елизаветы увлекалась импрессионистами и приобрела-таки несколько полотен Сислея и Моне).

Однако в каком-то смысле Елизавета сделала более важную вещь, чем закупка новых полотен: она открыла коллекцию для народа. Сейчас та выставляется в нескольких дворцах сразу. Например, в Букингемском дворце есть специальные залы, где регулярно проводятся выставки, посвященные той или иной теме.

Картина кисти Вермейера. Фото: ru.wikipedia.org

Одна из них, состоявшаяся несколько лет назад, была посвящена эпохе Карла II - как раз с его именем связаны самые драматические события в истории коллекции. Его отец, Карл I, был обладателем одного из самых великолепных собраний живописи в истории человечества. Там были работы Караваджо, Веласкеса, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Гольбейна… Он лично покровительствовал Ван Дейку и другим фламандским живописцам. Но, как известно, сложил голову на плахе в 1649 году, после Английской революции и гражданской войны. А Оливер Кромвель не нашел ничего лучшего, как распродать его имущество - в том числе картины.

Через десять с небольшим лет, в ходе Реставрации, Карл II лихорадочно начал выкупать коллекцию обратно. Увы, вернуть удалось не все: многие шедевры прочно осели в Испании (и сейчас выставлены в Прадо). Но зато голландцы, например, преподнесли Карлу II подарок - 28 полотен (в том числе Веронезе, Тициана, Лоренцо Лотто) и 12 скульптур. 14 полотен из «Голландского дара» находятся в Королевской коллекции до сих пор.

Картина из коллекции живописи Елизаветы II Фото: ru.wikipedia.org

Георг III и Георг IV тоже внесли свой вклад в Королевскую коллекцию (например, благодаря Георгу III в ней появилось 40 венецианских пейзажей Каналетто). Королева Виктория и ее супруг принц Альберт опять же оказались страстными коллекционерами. В результате собрание, едва не погубленное Кромвелем, за века выросло до колоссальных размеров. «Призвание святых Петра и Андрея» и «Мальчик, чистящий фрукты» Караваджо. «Урок музыки» Вермеера. Шесть картин Рембрандта, в том числе «Портрет Агаты Бас» и «Корабел и его жена» (по слухам, последнюю картину покойная королева любила больше всех остальных). «Избиение младенцев» Брейгеля-старшего. «Святой Павел проповедует в Афинах» и еще семь картин Рафаэля. Девять полотен Андреа Мантенья из цикла «Триумфы Цезаря». Три полотна Веронезе, четыре - Тициана, пять - Тинторетто, 13 - Рубенса, 26 - Ван Дейка, 33 - Гейнсборо, 50 - Каналетто. 20 рисунков Микеланджело. 600 (!) - Леонардо да Винчи (это самая большая коллекция его рисунков в мире). А еще - фра Анджелико, Дюрер, Лукас Кранах-старший, Корреджо, Пармиджанино, Понтормо… И это лишь самые громкие имена. Большинство музеев мира могут такому лишь позавидовать.

Сколько все это стоит, если считать вместе с фарфором и оружием? По приблизительным оценкам, порядка 10 миллиардов долларов. Но надо помнить, что никто, никогда и никому продавать это не будет. Все произведения искусства официально находятся в ведении благотворительного Royal Collection Trust (доходы от продажи билетов на выставки идут на реставрацию экспонатов). По большому счету, полотна и старинные предметы принадлежат сейчас не Карлу III, - это сокровище британской нации.

ТИАРА-КОКОШНИК И ЯПОНСКОЕ КОЛЬЕ

То же касается и бриллиантов. Главные ценности британской короны находятся в сокровищнице лондонского Тауэра (это примерный аналог нашего Алмазного фонда), и ее не покинут, вне зависимости от желаний Карла III. Они могут только мелькать на коронациях.

Одна из драгоценных тиар, принадлежавших королеве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взять, например, «Куллинан» - самый большой алмаз в мире. Когда его обнаружили в Трансваале 26 января 1905 года, он весил 3106 карат, или 621,2 грамма. Имя получил в честь владельца алмазных шахт в Южной Африке Томаса Куллинана. Который два года никому не мог его продать: покупателей, готовых заплатить громадную цену, попросту не нашлось. В конце концов алмаз приобрел премьер-министр Трансвааля и преподнес королю Эдварду VII от имени всех жителей колонии. Королю было неудобно принимать такой дорогой подарок, но монарха убедил лично Уинстон Черчилль, который тогда был заместителем министра по делам колоний. Алмаз распилили, после чего он превратился в девять бриллиантов. Самый большой, названный «Великая звезда Африки», весит 530 карат (106 граммов) и украшает королевский скипетр Британской империи (откуда, впрочем, его при желании можно вынуть и носить как кулон). Его стоимость сегодня условно оценивается в 52 миллиона долларов. «Куллинан II» («Вторая звезда Африки») вмонтирован в Британскую императорскую корону. Остальные бриллианты, помельче, ушли на украшения для женщин из королевской семьи.

Жемчужное колье на Кейт Миддлтон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А, например, бриллиант «Кохинур» не может похвастаться такими гигантскими размерами, как «Великая звезда Африки»: в нем всего 105,6 карат (21,12 грамма). Зато за ним стоит огромная история: он известен с XIV века, а некоторые и вовсе утверждают, что он упоминается в древнеиндийском эпосе «Махабхарата». Мужчин, владевших «Кохинуром», ждала печальная судьба: то их убивали, то они умирали в тюрьмах. Может, поэтому в британской королевской семье его носят только женщины. Сейчас он вставлен в корону королевы-консорта (то есть супруги монарха, которая сама не имеет права на трон). Иными словами, в корону Камиллы Паркер-Боулз.

И все же у Елизаветы II хватало украшений, принадлежавших лично ей - она надевала их не на торжественные государственные события, такие, как ежегодная церемония открытия Парламента, а на банкеты и приемы. В персональной коллекции Елизаветы - 98 брошек, 46 ожерелий, 37 браслетов, 34 пары сережек, 15 колец, 14 часов и 5 подвесок. По большей части они сделаны в XIX и XX веках.

Еще среди сокровищ королевы - несколько бесценных тиар. Например, «тиара-кокошник королевы Александры». Александра, супруга будущего короля Эдварда VII, мечтала о тиаре в русском стиле (ее сестра, которую в девичестве звали Дагмар, вышла замуж за будущего царя Александра III и в конце концов стала императрицей Марией Федоровной). «Русский стиль» ассоциировался с кокошниками. И в конце концов, в 1888 году, Александре преподнесли именно такую тиару на 25-летие свадьбы. В конце концов она перешла по наследству к Елизавете II, которая ее очень любила и надевала на разные торжественные события (есть фотография, где она в ней танцует с президентом США Джеральдом Фордом на приеме в Белом доме).

Но в том-то и дело, что по традиции все украшения королев и королев-консортов передаются по наследству женщинам из королевской семьи. По отношению к драгоценностям, ставшим достоянием семьи до смерти Виктории (то есть до 1901 года) это практически незыблемое правило. Скорее всего, так будет и с украшениями, обладательницей которых Елизавета II стала независимо от предшественниц, во время своего правления. Например, с колье из бриллиантов и жемчуга, которое ей в 1970-е годы преподнесли в Японии. Елизавета надевала его множество раз (например, на 70-летие Маргарет Тэтчер в 1995 году), давала поносить принцессе Диане… А в 2021 году на похоронах принца Филипа (мужа Елизаветы) это колье надела Кейт Миддлтон.

Так что нет ни единого шанса, что Карл III возьмет да и выставит его на продажу. Во-первых, король и так, мягко говоря, не голодает. А во-вторых, британская монархия - это еще и про красоту традиций. И гораздо красивее, когда все драгоценности семьи навсегда остаются в семье.