«Единая Россия» выступила против подорожания проезда по платным дорогам

На днях Минтранс предложил поднять верхнюю планку тарифов на проезд по платным дорогам. На М-1 «Беларусь», М-3 «Украина» и М-4 «Дон» - с 3 до 5 рублей за километр для легковых машин, на ЦКАД и М-12 «Казань» - с 3 до 8 рублей.

«Единая Россия» отреагировала на инициативу.

- В настоящий момент нужно, прежде всего, поддержать как граждан, так и предпринимателей, занимающихся грузоперевозками. Стремление дорожников нарастить свою прибыль - понятна, но сегодня мыслить надо в общегосударственном, а не узком отраслевом масштабе. А значит, наоборот, принять меры по сдерживанию тарифов. Ведь рост затрат на логистику, в конечном счете, также скажется и на конечной стоимости товаров, на потребителях, простых людях, а также окажет давление на транспортные компании, обеспечивающие огромное количество рабочих мест, - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он выразил уверенность, что у крупных дорожно-строительных организаций есть намного больше ресурсов и возможностей для того, чтобы сбалансировать экономику своих проектов, чем у граждан, малого и среднего бизнеса, нуждающихся в максимальной защите государства.