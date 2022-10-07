Сезонные инфекции — проблема всей семьи

При лечении ОРВИ стоит отдавать предпочтение противовирусным препаратам с доказанной эффективностью и безопасностью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как не разболеться этой осенью рассказывает доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней, профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, отличник здравоохранения РФ, член Европейской ассоциации педиатров-инфекционистов (ESPID), член Национального научного общества инфекционистов (ННОИ) Татьяна Александровна Чеботарева.

ЧТО ЗА «СТРАШНЫЙ ГРИПП» НАМ ОБЕЩАЮТ

– Татьяна Александровна, в этом сезоне обещают какой-то особенно «страшный» грипп... Пугают, в общем. Как-то нужно специально готовиться?

– Пугаться в данной ситуации не стоит, так как спокойное отношение к ситуации – залог здоровья. Опасения ученых в ожидании более сложной, чем обычно, ситуации с гриппом связаны с его низкой активностью в двух предыдущих сезонах из-за COVID-19. Для борьбы с пандемией были предприняты беспрецедентные меры санитарно-гигиенического характера. Это повлияло и на профилактику гриппа. И сейчас из-за отсутствия встречи с вирусом гриппа иммунитет многих из нас может быть к ней просто не готов – антитела к любому сезонному возбудителю острых респираторных инфекций угасают довольно быстро.

Лучшая подготовка к встрече с вирусом гриппа – это вакцинация. До конца октября, до ожидаемого начала эпидемического сезона гриппа и других ОРВИ, еще можно и нужно успеть вакцинироваться. Это особенно важно для детей и пожилых членов семьи. Детей можно вакцинировать с шестимесячного возраста.

– А если я сделаю прививку от гриппа, я не заболею коронавирусом?

– Нет, такое утверждение ошибочно. Это разные инфекционные заболевания, вызываемые различными вирусами. А вакцина направлена против конкретного возбудителя.

Для поддержки иммунной системы в противодействии и гриппу, и COVID-19 необходимо вакцинироваться соответственно и противогриппозной вакциной, и от коронавирусной инфекции. При вакцинации «Спутником V» возможно ее проведение в один день с вакциной от гриппа, только в разные руки.

– В чем главные различия между сезонными ОРВИ и гриппом?

– Грипп – это разновидность ОРВИ. Но он чаще других протекает в тяжелой форме, способен вызывать опасные осложнения. Вирус гриппа характеризуется высокой изменчивостью, чрезвычайной заразностью. Он способен вызывать эпидемии и даже пандемии. Также только против гриппа, в отличие от остальных ОРВИ, существуют вакцинация и препараты прямого действия, например, хорошо известный осельтамивир. Клинически же, по симптомам, без определения возбудителя лабораторными методами, какая именно ОРВИ у пациента, различить иногда бывает довольно сложно.

ЕСЛИ В ДОМЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ…

– Почему наши дети часто болеют ОРВИ, особенно в период с осени до весны?

– Причин этому множество. Это и начало учебного года в школах, детских садах и детских клубах с процессом адаптации, требующим дополнительных усилий со стороны организма ребенка. И особенности детских коллективов, наличие тесных контактов в условиях циркуляции большого количества вирусов – возбудителей ОРВИ, передающихся контактным и воздушно-капельным путем. Имеют значение и погодные факторы, и отопление как фактор риска пересушенного воздуха, неблагоприятно влияющего на слизистые оболочки носоглотки и глаз, и многие другие аспекты, требующие от иммунной системы напряженной работы. С другой стороны, не стоит забывать, что, в отличие от взрослого, организм ребенка не знаком с большинством респираторных вирусов. И поэтому ребенок имеет право болеть, тренируя свой иммунитет. Просто в связи с большим разнообразием и высокой заразностью наиболее часты встречи именно с вирусами – возбудителями ОРВИ, среди которых в эпидемические сезоны до 20% случаев у детей приходится на долю вируса гриппа, часты сезонные коронавирусы, рино-, аденовирусы, встречаются и другие возбудители.

– Если в семье кто-то «подхватил» ОРВИ, что делать? Как лечить заболевшего и существует ли универсальный подход?

– Если кто-то заболел ОРВИ в семье, в первую очередь необходимо постараться изолировать заболевшего и уменьшить с ним контакты для всех членов семьи, кроме того, кто будет за ним ухаживать. Спектр лекарственных препаратов для лечения ОРВИ чрезвычайно широк. Я в своей практике стараюсь отдавать предпочтение противовирусным препаратам с доказанной эффективностью и безопасностью. И при этом способным обеспечить комплексное лечение заболевания, то есть тем, которые обладают максимальным из возможных набором свойств и эффектов, необходимых для успешного лечения, и способны справиться как с причиной, так и с симптомами ОРВИ. Это и есть критерии так называемого универсального подхода. Например, в моей аптечке всегда есть Эргоферон, который подходит детям с шестимесячного возраста и взрослым, а также вспомогательные средства, без которых в лечении ОРВИ не обойтись: капли для промывания носа, пластыри с эфирными маслами и другие.

О БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВ

– Насколько безопасны лекарственные средства для лечения ОРВИ?

– Безусловно, при выборе лекарственного препарата для лечения ОРВИ, особенно у ребенка, безопасность – один из значимых моментов. Несмотря на то, что все зарегистрированные препараты подтвердили свою безопасность в ходе исследований и поэтому были официально зарегистрированы, профиль безопасности у каждого препарата индивидуален. Он характеризуется наличием/риском развития нежелательных явлений, включая серьезные. Главный критерий для выбора лекарственного средства – это всегда оценка соотношения «польза/риск», в ходе которой врачом взвешиваются все «за» и «против» применения данного препарата у конкретного пациента. Одним из показателей для оценки безопасности лекарства может служить возраст пациента для его приема – как правило, чем он более ранний, тем риски ниже. При выборе лекарственного препарата для меня, как для педиатра, также важен и механизм его действия – те мишени в организме, на которые он действует, и как именно он действует. Всегда стараюсь оценить, каковы будут возможные ближайшие и долгосрочные последствия применения того или иного препарата у ребенка.