Минобороны России "открыло охоту" на иностранных инструкторов и полевых командиров ВСУ

Российские войска ведут бои на Лисичанском и Криворожском направлениях. Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сообщает об очередных успехах и пораженных целях в районе проведения специальной военной операции. Их с каждым днем все больше и больше. Как и потери среди вооруженных формирований киевского режима. А еще наши военные взялись за центры принятия решений. Пока на местном уровне.

«Ударами авиации, ракетами и артиллерией поражены: пять складов боеприпасов, Су-25 и Су-24 ВВС Украины, комплексы «Бук- М1» и «С-300», Ракетными ударами уничтожены пять пунктов управления ВСУ, нарушено управление украинскими войсками в Харькове, Краматорске, Никополе, Зеленый Гай и Березнеговатом, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157-ти районах, - заявил на прошедшем брифинге журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Речь идет об охоте на иностранных инструкторов и полевых командиров ВСУ, что непосредственно отдают приказы. А обычным солдатам ВСУ на позициях не дают поднять голов.

Генерал-лейтенант сообщил о потерях ВСУ на всех направлениях: «На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ. На Купянском направлении уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники. На Краснолиманском направлении ликвидировано более 120 националистов и 14 единиц бронетехники, а на Лисичанском ракетным ударом поражено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин. На Криворожском и Андреевском сожжено 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250-ти военнослужащих».

Опять более 500 солдат потерял киевский режим.

Фото: Минобороны РФ

Представитель Минобороны также рассказал об уничтожении ракетами в тылу противника цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье, где располагался склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники.

«Уничтожено более 15-ти тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня «HIMARS», а также два украинских боевых вертолета Ми-24», - перечислил Конашенков.

Силами ПВО Минобороны России за сутки сбиты 8 беспилотников, 2 баллистические ракеты «Точка-У», 9 девять снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

312 - самолетов.

157 - вертолетов.

2145 - беспилотных летательных аппаратов.

379 - зенитных ракетных комплексов.

5336 - танков и других боевых бронированных машин.

860 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3445 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6226 - единиц специальной военной автомобильной техники.