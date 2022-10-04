Отголоски кемеровского форума – где спорт возьмет деньги?

Алексей Грачев на панельной сессии «Российское олимпийское движение. Вызовы и решения». Фото предоставлено ЕРАИ

Мероприятие получилось ярким и масштабным, среди спикеров – помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин, руководство Олимпийского комитета, что уже говорит о его высоком уровне.

Последние годы государство вкладывает достаточно ресурсов в развитие спорта в стране. Яркая иллюстрация – постоянно мелькающие новости об открытии объектов спортивной инфраструктуры в российских регионах. Например, в рамках упомянутого форума открылся флагманский фиджитал-центр – что-то супер-современное и модное, но не совсем пока понятное россиянам.

Изменения в мировой повестке затронули и спортивную отрасль, девиз «спорт вне политики» был полностью обесценен. Как итог – тотальная отмена всего российского, от спортсменов до запланированных к проведению на территории России статусных международных соревнований. Конечно же, это отразилась на финансах – денег стало меньше.

Источник: ЕРАИ

И тут весьма кстати оказалась реформа, проведенная несколько лет назад государством, когда была перестроена система сбора и распределения целевых отчислений от букмекерской деятельности. Как итог – все средства аккумулируются у Единого регулятора азартных игр, все букмекеры «на учете» - подсоединены к информационной системе регулятора, а спортивные федерации стабильно получают внебюджетное финансирование по четким и понятным правилам.

Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев на панельной сессии «Олимпийское движение. Вызовы и решения» озвучил сумму уже перечисленных целевых отчислений. Почти десять миллиардов рублей за 9 месяцев работы. Деньги получает 117 спортивных федераций. На Олимпийские приходится 35 процентов отчислений. Также важно, что не забыты и наши паралимпийцы – они получили 426 млн рублей.

Как отмечает Грачев, «взаимодействие государства, представителями которого являются Министерство спорта и Единый регулятор, и спортивных федераций – это двусторонний процесс. Выделение внебюджетного финансирования «для галочки», без учета работы самих федераций и при отсутствии у них мотивации к развитию - безусловно нецелесообразно».

Как обстоят дела в федерациях?

«От имени Национальной федерации бадминтона я хотел бы поблагодарить ЕРАИ за прекрасную работу. За то, что они помогают федерациям. Все, что касается нас, это, безусловно, такие прекрасные проекты, как «Бадминтон в школу», «Бадминтон на село» - мы сейчас начинаем развивать этот проект. Очень полезная программа о пользе бадминтона для детского зрения, против миопии – «Бадминтон и зрение». И, конечно, для основной детско-юношеской команды – это и закупка инвентаря, и те мероприятия, которые мы проводим в рамках нашей деятельности», - делится Председатель Совета Национальной федерации бадминтона России Антропов Андрей.

Председатель Совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов. Фото предоставлено ЕРАИ

«Финансовая поддержка Федерации дзюдо России, которую оказывает Единый регулятор азартных игр – важный базис для проведения в нашей стране различных турниров по дзюдо. Например, в этом году мы начали успешно проводить в России соревнования Профессионального тура «RUSSIAN JUDO TOUR». Создание премиального фонда соревнований позволило нам привлекать для участия в этих грандиозных состязаниях сильнейших дзюдоистов нашей страны. На высочайшем организационном уровне турниры «RUSSIAN JUDO TOUR» уже прошли в Тюмени, Санкт-Петербурге, Красноярске и Майкопе. Следующие турниры серии RJT-2022 состоятся в Челябинске и Екатеринбурге (ноябрь), и Калининграде (декабрь). Каждый такой турнир серии RJT-2022 в крупных регионах страны вызывает огромный интерес у любителей спорта и юных дзюдоистов. В рамках проведения таких турниров звезды российского дзюдо проводят мастер-классы для подрастающего поколения россиян, тем самым, популяризируя не только дзюдо, физкультуру и спорт, но и здоровый образ жизни», – рассказывает об уже проделанной работе спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов

«Мы очень довольны нашим сотрудничеством. Это существенная прибавка к бюджету. Мы благодарны «партии и правительству», что приняли такое решение. И в принципе, нас устраивает распределение этих средств. Мы тратим много денег на детские соревнования. Поэтому для нас это хорошее такое подспорье», - сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов. Фото предоставлено ЕРАИ

Хороший знак – количество спортивных федераций, заключающих соглашение с регулятором на получение целевых отчислений, постоянно растет. Т.е. люди видят, что выстроенная государством система работает, и получить финансовую поддержку реально. Так, в июне этого года в пул регулятора вошла Всероссийская федерация мас-рестлинга, в августе – Федерация боулинга России, в сентябре – Федерация рыболовного спорта России.

«Наконец-то в нашей федерации появились деньги, которые сумеют развить спорт в наших регионах. Потому что Федерация рыболовного спорта России – это 68 регионов присутствия, 76 региональных членов, это 8 дисциплин и 364 тысячи рыболовов- спортсменов. Мы занимаем по массовости 17 место среди 154 федераций», - полон планов президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров.

президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров. Фото предоставлено ЕРАИ

Надеемся, что все получающие целевые отчисления федерации будут успешно развиваться, привлекая все больше россиян к ведению здорового образа жизни. необходимые ресурсы для этого у них есть – эксперты ЕРАИ прогнозируют, что целевые отчисления в этом году составят порядка 12 млрд рублей, превысив прошлогодний показатель на 20 процентов.