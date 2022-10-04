Каждый второй россиянин готов приютить у себя питомцев мобилизованных граждан

8% заявили, что уже приютили у себя дома нового питомца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала мобилизации многие мужчины стараются оперативно пристроить своих любимцев родным и знакомым или просто в добрые руки. В Госдуме уже предложили проекты выплат приютам за передержку животных мобилизованных граждан. А тем временем сайт KP.RU провел опрос и выяснил, готовы ли сами россияне помогать мобилизованным и забирать их любимцев к себе.

Как оказалось, на такие добрые поступки способны половина россиян. При этом из них 8% заявили, что уже приютили у себя дома нового питомца. Услышав, что кто-то из мобилизованных не может пристроить собаку или кошку, эти люди первыми пришли на помощь.

«Я уже взяла. Наверно, одна из первых», - рассказывает участница опроса.

Кроме того, 38% признались, что готовы взять к себе чужого питомца. Просто пока не представилась возможность.

«Нужно помогать мобилизованным вообще во все сферах. Ведь они отправляются защищать нашу страну», - делится мнением участник опроса.

«Я бы точно приютила, я очень рада, что у нас столько смелых людей, которые идут на мобилизацию, и мне кажется, что наш гражданский долг помочь им и позаботиться о тех, кто им дорог», - соглашается другая.

«Мы бы взяли! Но пока не слышали, что такая помощь нужна. По крайней мере, в нашем городе», - говорит третья.

Более того, 5% добавили, что готовы приютить у себя даже не одно животное, а несколько. Если мобилизованные не смогут найти, куда пристроить своих любимцев, эта категория респондентов постарается забрать к себе все, кого сможет.

А вот 34% опрошенных добавили, что очень сочувствуют в этой ситуации и хозяевам, которые будут переживать за любимца, и животным, которые остаются без дома и любящей семьи, но забрать к себе питомцев не готовы. При этом некоторые участники исследования добавили, что все равно хотели бы помочь в сложившейся ситуации и готовы переводить деньги или приносить корм в приюты, которые возьмут к себе животных мобилизованных граждан.

Каждый второй россиянин готов приютить у себя питомцев мобилизованных граждан

«Не у всех людей есть возможности взять к себе животных, как бы сильно не хотелось. Как мне кажется, надо обеспечить приюты для животных, там о них хорошо позаботятся . Да и животным самим, мне кажется, так будет лучше», - говорит участница опроса.

«Животных бросать нельзя, нужно их в приют либо на передержку отдавать. Я, к сожалению, не могу взять питомца, но деньгами бы помогла, либо же едой», - рассуждает другая.

Оставшиеся 15% признались, что пока не смогли определиться с ответом.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 7,2 тысячи человек.