"Идеология была одна — агрессия к России": с чем столкнулись наши учителя в Херсоне

Школы на освобожденных территориях пополнили российскими учебниками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Референдум о присоединении к России в Херсоне прошел, решение огласили, люди возвращаются к обычным делам, но их жизнь прежней не будет уже никогда. Одной из главных – и едва ли не самой сложной из задач - станет новая школа. Кто будет учить херсонцев и чему?

НА НИХ ЗАВЕДЕНЫ ДЕЛА «ЗА ГОСИЗМЕНУ»

Директор херсонской школы № 55 Елена Савина видела, как на глазах менялся менталитет детей в последние 8 лет. Продвигался национализм.

Елена Савина, директор херсонской школы Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- Препятствовать этому в школах было нельзя?

- Этого не мог никто. Я - пыталась. Мне не просто было работать последние 8 лет, когда в школах внедрялись элементы нацизма. Я была замом директора и настаивала, что учеба должна быть учебой. Нельзя вместо математики или физики заставлять детей скандировать лозунги во славу Украины.

- Учитель на Украине мог быть вне политики?

- Я была членом Радикальной партии Олега Ляшко. И открыто говорила, что новая украинская школа – погибель для образования. Потому у меня три увольнения по статье – от нашей местной украинской власти. Я через суд восстанавливалась. Все знали – я против войны, насилия и нацизма.

- И как это все сочеталось?

- Я выступала за правдивую историю. А не ту, которая в украинских учебниках. Когда присутствовала на таких уроках истории - было ужасно от того, что там написано. А в детсадах идеология была одна - агрессия к России. И многие наши первоклашки воспринимают теперь Россию как агрессора. Мне как заму директора звонили родители: почему мы в первом классе полгода уже ничего не учим, одни разговоры «о патриотизме»?

- Потеряно ли нынешнее поколение школьников, учившихся в такой Украине?

- Да, будет сложно. Но появилась возможность преподавать этому поколению настоящую историю. В Украине не было ценностей человеческих - все было настроено только на зарабатывание денег. В школах масса детей учились, за которыми смотрели бабушки и дедушки, а родители выезжали на заработки.

- Сколько у вас детей пришли этой осенью в классы?

- У нас осталась треть детей. Сейчас около 200 учеников. Часть сидит дома, их родители говорят: мы боимся. А когда я встречаю ребят на улице и спрашиваю, почему не ходят в школу, они говорят: нас родители не пускают. Кто-то не может вернуться из-за закрытых границ. Из Украины, Польши, Эстонии. Они мне пишут, что у них там совсем не такая картинка, как рисуют по телевидению. Им обещали горы золотые, но никто ничего не дает. Поляки очень агрессивные. Из Эстонии мне звонили и просили зарезервировать места для их детей в школе в Херсоне.

- Учебники у вас есть, а есть ли учителя?

- Российские учебники пришли полностью. Но 8 лет русскому языку и литературе не учили. Я обращаюсь к хорошим специалистам украинского языка. Они говорят, что правила очень близки. Им будет легко переключиться на русский. Но они бояться. Говорят, что им угрожают. У меня пришел историк, который приехал в Херсон из Одессы, у него здесь мама. Он сразу пошел на курсы. Прежнюю историю он не принимал. Второе образование у него – английский язык. Преподает очень интересно. Если человек хочет меняться – он меняется. Не хочет - его выбор.

- Те, кто работает в школе – смелые люди?

- Учителя приняли на себя первый удар. Всех педагогов выставили в соцсетях, в группе «База зрадников», то есть предателей. И мои данные там тоже есть. На меня заведены уголовные дела и в СБУ, и в прокуратуре Украины за госизмену. Но никто не может ответить: а в чем измена и в чем патриотизм? Патриотизм – это что, «Батька наш Бандера»?

- Патриот без зарплаты недолго протянет…

- Зарплаты учителей сейчас выше, чем были украинские. Многие педагоги получили российские паспорта и получают рублевую зарплаты на карты Мир.

- А ощущение нужности?

- То, что мы открыли школы 1 сентября – уже много значит. Родители шли с нарядными детьми к нам! А лжепатриоты из кустов им угрожали.

- Они - лжепатриоты, а директор 55-й школы – патриот настоящий?

- Да, я и есть патриот своего края и родины. А люди, взявшие власть над Украиной, сделали нашу жизнь невыносимой. Специалисты с высшим образованием, лучшие умы, уезжают мыть полы и чистить свинарники, чтобы прокормить детей, которые ходят и ко мне в школу. Украинская власть сама довела до того, что люди сделали выбор в пользу России.

НАЙТИ СМЕЛОСТЬ — ПОЙТИ В ШКОЛУ

Директор школы №57 Анна Кравец, в общем, согласна с коллегой:

- Мне сейчас не хватает учителей русского и литературы. Двух хотелось бы видеть в наших рядах.

Анна Кравец, директор херсонской школы Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- Где ж их взять, если 8 лет не было такого предмета в школе?

- Рассчитываю на помощь коллег из других регионов, но больше надеюсь на то, что люди в самом Херсоне найдут в себе смелость и придут в школу. Те, кто преподавал русский язык до 2014-го. Да, они остались тогда без работы. Это сотни педагогов. Не все уехали. Кто-то пошел в воспитатели, стал торговать на рынке.

- Ну вот вернутся педагоги, начнут преподавать детям, которые теперь и по-русски пишут с трудом…

- Те, кто пришел в стены русской школы сегодня - у них уже иное мироощущение. И семейное окружение, наверняка, правильное.

- Правильное – это какое?

- С пониманием, что мы возвращаемся домой, с родиной воссоединяемся.

- Но угрозы остаются?

- Мне как директору школы угрожали неоднократно. И звонили, и писали в соцсетях. Кстати, они слово «Россия» сами бояться даже произносить. А в чем моя вина? В том, что учу детей по-русски? У них нет ответов, в силу их ограниченности.

НЕКОТОРЫЕ ПРИТАИЛИСЬ

Зам. министра образования Херсонской области Татьяна Кузьмич получила от прежних властей срок за поддержку русской культуры.

Замминистра образования Татьяна Кузьмич Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- Я возглавляла организацию «Русич» с 2003-го года. Она объединяла тех, кто интересовался русской культурой.

- За последние годы таких людей стало меньше?

- Увы, да.

- Февраль 2022-го стал рубежом для многих?

- Кто-то не понял, что произошло, а кто-то испугался. Страх был основным мотивом «неучастия». Половина тех, кто считает, что «Украина – це Европа» – искренне в это верят. Кого-то переубедить можно, кого-то уже нет. Не все тебя слышат. И не все понимают.

- Что сейчас происходит в педагогической среде?

- Половина из моих коллег, с которыми я работала вместе 15-20 лет, даже дружила, – не поняли моего выбора. Называли в глаза предателем. Звонили с проклятиями.

- И что же этих учителей так потрясло?

- 13 марта был день освобождения Херсонщины от фашистов. И наша команда, Комитет спасения, не побоялись выйти в этот день, чтобы почтить память людей, освобождавших Херсон. Были красные знамена на нашем фоне. А кое-кто посчитал, что мы изменники. В итоге некоторые из людей моего бывшего близкого круга уехали. А некоторые притаились. И до сих пор ждут «возвращения» прежней власти.

- Какие главные проблем в образовании сегодня?

- Многие хорошие специалисты, учителя, директора школ, стали жертвами пропаганды. Это потеря для нас. Нам очень их не хватает. В июне нам как-то надо было их собрать.

- Удалось?

- Мы старались. Я говорила об этом в своих видеообращениях. Но они прятались, боялись. Только некоторые сейчас работают. Остальных не достает. Только в Геническом районе, который ближе к Крыму, на 95% остались педагоги, которые были. Там процесс идет быстрее. Люди у них адекватные, ждали этих перемен.

НЕ ЛЮБИШЬ — НЕ ВХОДИ В КЛАСС

Министр образования Херсонской области Михаил Родиков прибыл сюда из Севастополя.

- Что же вы с кадрами то делать будете?

- Мы потеряли половину преподавателей.

Теперь надо просто набирать людей и учить. Что мы и делаем сейчас. Но этот учебный год будет крайне сложным. При том моя позиция – человек, который не любит Россию и у кого внутри иной выбор – он не может входить в класс к ученикам.

- Учителя русского языка?

- Да, это большая проблема, но представьте сейчас нашего 11-классника. Он ведь никогда в школе русский не учил. И ему дают учебник биологии или химии на русском! Но он русский не знает! И это сейчас самый сложный вопрос. С младшими классами мы еще это скорректируем за год учебы, а вот со старшими – сложнее.

- Из Крыма, других южных регионов России педагогов попробуете приглашать?

- Вряд ли поедут. Надо работать с херсонцами, которые возвращаются, и которые здесь, но еще не вышли на работу - я на них надеюсь.

- А управленцы в образовании есть?

- Спросите: люди которые сейчас в министерстве образования – они прежде работали в структурах управления? Большинство - нет. Даже замами директоров школ не были. Но у людей очень большое желание учиться. Если им комфортно в нормальной, отапливаемой школе, где учитель вовремя получает хорошую зарплату - учеба пойдет.

- Сколько детей сейчас за партами?

- 79 школ сегодня работают в Херсонской области, в них ходят 23 тысячи детей.